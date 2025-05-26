İMAMOĞLU: HAKSIZLIKLAR ZİNDANININ SOĞUK PARMAKLIKLARI ARDINDAN SESLENİYORUM / KORKMA; BİRBİRİNE YASLAN, AYAĞA KALK

“Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart’tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor.”

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Osmangazi - Bursa

ADALET KAZANACAK; HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

“Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur.”

İNANDIĞIMIZ TEK ŞEY VAR: ZULÜM İLE ABAD OLUNMAZ, HALKIN İRADESİNE PUSU KURULMAZ

“Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hâlâ içimizdedir, içinizdedir Bursa.

HELALE HARAM KARIŞTIRMADAN YAŞAMAK İSTEYEN MİLYONLARIN İRADESİNİ HEP BİRLİKTE SAVUNUYORUZ

Korkma. Birbirine yaslan, ayağa kalk. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak.”

ÇANAKKALE’NİN İSYANKAR VE KORKUSUZ RUHU, BURSA’NIN HEMEN YANI BAŞINDA DURUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlatılan eylemler bu hafta Bursa’ya taşındı. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlığıyla düzenlenen buluşmaya katılan vatandaşlar Osmangazi Kent Meydanı’nı yağmura rağmen hınca hınç doldurdu. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Hodri Meydan!" yazılı pankart da alanda yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de buluşmada bir konuşma yaptı.

“SİZE HAKSIZLIKLAR ZİNDANININ SOĞUK PARMAKLIKLARI ARDINDAN SESLENİYORUM”

Tarihi günlerinden birini yaşayan Bursa’da İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mesajı, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş vatandaşlarla buluşturdu. Mektubuna, “Kuruluş rüyasının şehri, alın terinin kenti, yeşilin başkenti güzel Bursa’nın güzel insanları… Türkiye’nin ruhaniyetli şehri, ‘İnkaya’da koca çınarı’, ‘âb-ı hayat soğuk pınarı’, ‘kısrak sesli deli rüzgârı’ ile bu coğrafyanın kurucu ve koruyucu harcı, Bursa… Size, Marmara’nın öteki kıyısından, haksızlıklar zindanının soğuk parmaklıkları ardından sesleniyor, en sıcak selamlarımı sunuyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“EL BİRLİĞİ İLE ÇÜRÜTÜLMÜŞ, ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞAN YARGI MEKANİZMASININ RÖNTGEN FİLMİ BURASI”

“Burası Silivri, sevgili Bursa; sizden sadece birkaç yüz kilometre uzakta. Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart’tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor. Şeyh Edebali’nin müjdelediği gerçekleşmiş rüya, Bursa… Adaletin bittiği bu zindandan, tarihimizde adil bir memleket ülküsünün filizlendiği şehre sesleniyorum: Milletimiz, tüm bu yapılanların sebebini de yapanların niyetini de çok iyi biliyor. Ve bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor, bir adım bile geriye çekilmiyor. Hür iradesine, adayını seçme özgürlüğüne yapılan bu yargı darbesini vicdanında çoktan mahkum etti. Ve bunu yapanları da yine vicdanında mahkum etmeye devam edecektir.”

“ADALETİN TERAZİSİ BİR KEZ SARSILDI MI ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GERİSİ GELİR”

“Çünkü milletimiz, adaletin mülkün temeli olduğuna iman etmiştir. Devletin, ancak adalet üzerinde yükselebileceğine iman etmiştir. Ve yine bu millet bilir ki, adalet ancak hakkaniyetle, ehliyetle ve vicdanla ayakta durur. İşte bugün, bu temellerin yeniden sarsılmaması için buradayız. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin elleriyle kurduğu şehir, medeniyetin beşiği, devlet aklının merkezi Bursa, unutma! Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur.”

“TÜRKİYE, YENİDEN ADALETİYLE YÜKSELECEK”

“Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hâlâ içimizdedir, içinizdedir Bursa. Korkma.

Birbirine yaslan, ayağa kalk. Tarihin ‘Bu adaletsizliğe son veren şerefli insanlar’ diye yazacakları arasına katıl. Tanpınar’ın Bursa’yı anlatırken, hüzün ile teselliyi bir arada hatırlatan sözlerini hatırla Bursa: ‘Tarih boyunca hangi felâketlere mâruz kalırsa kalsın, hep kuruluş çağının ruhunu korumuş’ şehirdir burası. Kuruluş çağının ruhunu korumak, canlandırmak, yeniden inşa etmek zamanı. Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)