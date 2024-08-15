Toplantıya katılım sağlayan Yönetim kurulu üyeleri, sektördeki güncel gelişmeleri ve medya alanındaki yenilikleri göz önünde bulundurarak, kapsamlı bir program hazırlığı yaptı. Yaşam Medya Grubu'nun sunduğu olanaklar ve işbirlikleri, planlama sürecine önemli katkılarda bulundu.

Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinliklerin, basın sektöründeki etkileşimi artırması ve ortak projelere ivme kazandırması bekleniyor. Toplantı sonucunda belirlenen stratejilerle, Basın Platformu'nun hedeflerine ulaşma yolunda güçlü adımlar atılmış oldu.

Toplantıya Basın Platformu Başkanı M.Remzi Tanış , İstanbul Gazete Ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız , Kent Yaşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi Celal Karaali , Şok Gazetesi ve Fotospor Gazetesi İmtiyaz Sahibi Taner Altun , İstanbul Times Gazetesi ve Tv 'nin İmtiyaz Sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner katılım sağladı.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)