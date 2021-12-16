Yeşilkent Mahallesi 40 Yıl Sonra İmar Planına Kavuştu

Katılımcı planlama modelini esas alan çalışmaların ilk adımı olarak Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullandığı ofiste, imar planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirme, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etme ve birlikte karar verme çalışmaları yürütüldü. Mahalle sakinleri ile birlikte düzenlenen plan notları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 2. Toplantısı’nda oy birliğiyle onaylandı.



“SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”



Yeşilkent Mahallesinin yaklaşık 40 yıldır imar beklediğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “100 bin insanımızın yaşadığı, iskan edildiği halde yaklaşık 40 yıldır çözülememiş bir sorunun çözülmesinin önemli bir adımını atan, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, Meclis üyelerimiz, komisyon üyelerimiz ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

