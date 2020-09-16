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​​​​​​​Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde bulunan Bathonea Antik Liman Yerleşimi kazılarını ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2020 Çarşamba 09:50
Vinkingler Bir Zamanalar Avcılar’da Yaşamış …
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Başkan Hançerli Vikinklerin Yaşadığı Tarihi Mekanı Gezdi

Kazı başkanı Doç. Dr Şengül Aydıngün’den kazı hakkında bilgi alan Hançerli, kültürel mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılından beri aralıklarla devam ettirdiği kazılarda, son rastlanan Viking izlerine de değinen Hançerli, Vikinglerin bugünkü çocuklarının bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hançerli, “Evet Vikingler buradan geçti”

Hançerli, “Bathonea Antik Liman Yerleşimi, yüzlerce binlerce yıl öncesine ait sarnıçları, su kanalları, kanalizasyonu, yolları, binaları, limanları ve deniz ticaretiyle büyük bir antik liman yerleşimi. İstanbul kadar eski bir liman kenti. Dünyanın ilgisini çeken bir kent burası. En son Vikinglerle ilgili buluntulara rastlandı. Evet Vikingler buradan geçti. Vikinglerin bugünkü çocukları buraya ilgi gösteriyor. Romanya’dan ve başka yerlerden bizim atalarımız buradan geçmiş diye merak edip geliyorlar.” şeklinde konuştu.

Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız diyen Hançerli, Bathonea Antik Liman Yerleşimi kazılarına destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Biz Bathonea’ya sahip çıkacağız. Bizim binlerce yıllık mirasımız. Mirasımıza sahip çıkıp geleceğimizi kuracağız. Binlerce yıl önceki bir medeniyetin çocuklarıyız. Buraya sahip çıkarak gelecek dünyayı kuracağız. Gelecek bizlerin elinde. Tabii bilirsek öğrenirsek ve korursak. Biz kazı ekibine destek olmaya söz verdik ve desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Bathonea Antik Liman Yerleşimi Küçükçekmece göl havzasında bulunuyor. Kazının başkanlığını ise Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün yapıyor. 2009 yılında başlayan kazılarda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2 antik liman, büyük taşlarla örülmüş su yolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Bölge’nin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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