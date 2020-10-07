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Turan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Konuştu

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya” başlığıyla düzenlenen 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
07 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
Turan Hançerli, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Konuştu
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Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 45 ülkenin üst düzey katılımıyla gerçekleşen 23.
Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli açılış konuşması yaptı.
Konuşmasında pandemi sonrasında işsizlik ve buna bağlı olarak yoksulluk oranındaki artışa dikkat
çeken Hançerli şunları söyledi:
“Pandemi sonrasındaki dünyanın nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiğine ilişkin bazı örnekler
çıkarmak gerekirse; bir bilimsel araştırma pandemi süreci ile ortaya çıkan işsizliğin yoksulları çok daha
ağır bir şekilde etkilediği, yoksul vatandaşların yaşamla ölüm arasında bir tercih yapmak durumunda
kaldığı, hem gıda hem tedavi hizmetleri bakımından çok ciddi zorluklar yaşadıklarını ortaya koydu.
Biliyoruz ki dünyanın odaklanması gereken en önemli meselelerinden biri her geçen daha da önemli
hale gelen gelir adaleti. Bu önemli soruna dair gelecekte adım atmamız, yol almamız gerektiğinin
altını çizmek isterim.”
“Daha Adil, Daha Barışçıl Bir Dünya İçin İşbirliği Şart”
Konuşmasında pandemi döneminin dünyaya yeni şeyler öğrettiğine değinen Hançerli, evrensel
sorunlarla ortak mücadele etmek için işbirliği yapılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:
“Özellikle pandemi tüm dünyaya yeni şeyler gösterdi, belki de yeni ufuk açtı. Pandeminin hep
olumsuzluklarını konuşuyoruz. Ama dünyanın bir yerinde başlayıp her yerine yayılan virüs için tüm
dünya el birliğiyle mücadele etti. Bu da aslında aynı gemideyiz sözünün ne kadar gerçek olduğunu
kanıtlıyor. Bu durumun geleceğin birlikte ve barış içerisinde kurulması gerektiğinin altını çizdiği
kanaatindeyim. Dolayısıyla pandemi sonrası dünyanın daha adil, daha barışçıl ve dünyada
işbirliklerinin kesin ve net bir şekilde yoğunlaşması gerektiğinin de altının çizildiğini belirtmek isterim”
“Çevre Ve Ekoloji Sorunlarını da İşbirliğiyle Çözmeliyiz”
Başkan hançerli konuşmasında çevre sorunlarına da yer verdi:
Yine dünyanın en önemli sorunlarından olan çevre ve ekoloji sorunlarını da pandemi sürecindeki gibi
bir araya gelerek çözmeye çalışmalıyız.
“Avcılar’da Barış Ve Huzur İçerisinde Yaşıyoruz”
Asırlar boyu geçiş yollarının üzerinde bulunan ve yüzlerce yıldır farklı insanların yan yana geldiği, göç
yollarının kesiştiği bir noktada Avcılar. Avcılar’da bugün de farklı ülkelerden gelen farlı düşüncede
insanlarla mutlu, huzurlu bir şekilde ve barış içerisinde yaşıyoruz. Bu birliktelik ve barışın tüm dünyaya
örnek olmasını diliyorum. Bizler dünyanın herhangi bir yerindeki olumlu ve güzel gelişmelerden feyz
alarak, acılardan dertlerden de ders alarak huzur dolu yarını kurmaya çalışıyoruz.
Hançerli, konuşmasının ardından Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala’nın elinden
hediye takdim edildi. Egala, hediyeyi şu sözlerle takdim etti: “Bugünün anısına bu armağanı sizlere
sunmaktan dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum”

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