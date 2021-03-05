Kılıçdaroğlu, Avcılar'da Kentsel Dönüşüm İncelemelerinde Bulundu

İncelemelere riskli yapıların en yoğun olduğu Reşitpaşa Caddesi’nden başlayan Kılıçdaroğlu, Hançerli’nin “Hayat Kurtarma Hakareti” adıyla başlattığı kenti dayanıklı hale getirme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve çeşitli partilerin ilçe başkanları da eşlik etti. İncelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir kepçe operatörünün “ Binalar çok eski, dokunur dokunmaz yıkılıyor” demesi üzerine çok duygulandığını söyledi.

Yıkılan ve yeniden yapılan binaları yerinde inceleyen heyet, incelemelerin ardından Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki programa katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Hançerli şöyle konuştu:

“Deprem deyince akla ilk Avcılar gelirdi. Dünyanın herhangi bir yerinde deprem olsa Avcılar'daki hemşehrilerim dertlenirdi. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen Avcılarımızda çok ciddi şeyler yapılmadı. Ülkemizde deprem sonrası çalışmalarda çok yol kat edildi. Fakat deprem olduktan sonra arama kurtarma çalışmalarının ne kadar zor olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla göreve gelir gelmez bu yönde çalışmalara başladık. Bugün itibariyle 1310 bina kentsel dönüşüm sürecinden yararlandı. Büyük bir başarı elde ettik. Bu süreçte İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her daim yanımızda olması çalışmalarımıza çok büyük katkı sağladı.”

“40 bin kişinin hayatını kurtaracağız”

Hançerli sözlerine şöyle devam etti: “Sizlere söz veriyorum 2021 yılı içerinse 10 bin bağımsız bölümü kentsel dönüşüme sokacağız. Bu da yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kurtarmak demek.”

Hançerli açılış konuşmasının ardından kenti dayanıklı hale getirmeyi hedefleyen çalışmaları ve Avcılar Modeli'ni anlatan sunumu gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Hançerli’nin çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek kentsel dönüşüm sürecinin Avcılar’da güven içerisinde yürütüldüğünü görmekten mutlu olduğunu söyledi.