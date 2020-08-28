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Hançerli Bir Projesini Daha Hayata Geçiriyor : Firüzkoy Çocukevine Daha Kavuşuyor

Turan Hançerli’nin  “Her mahalleye bir çocuk evi” projesi hayata geçiyor. Projeye ilk olarak Firuzköy Mahallesi’nden başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2020 Cuma 11:55
Hançerli Bir Projesini Daha Hayata Geçiriyor : Firüzkoy Çocukevine Daha Kavuşuyor
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Avcılar Belediyesi, Firuzköy Mahallesi'nde bulunan eski şantiye binasını çocuk evi olarak yeniden düzenliyor.

Göreve gelmeden önce her mahalleye bir çocuk evi yapılacağı sözünü veren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,  Fen İşleri Müdürlüğü’nün eski binası olarak hizmet veren binayı çocuk evine dönüştürme projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlandığını belirtti.

Başkan Turan Hançerli, okul öncesi eğitim alamayan çocukları akranlarıyla eşitlemek, annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında yeni açılacak çocuk evinin 4-5 yaş arası çocuklara hizmet verileceğini söyledi. Hançerli, “ Çocuk evimizin 2 bin 652 metrekare parsel alanda, tek katlı olmasını planlıyoruz.” dedi.

Geleceğe yapılan en iyi yatırımın çocuklara yönelik yapılan hizmetler olduğunu kaydeden Hançerli” Yarının umudu çocuklarımız Avcılar’da güvenle, huzurla büyüyecek. Çünkü onların mutlu olmasını dert edinen bir belediyeleri var” şeklinde konuştu.

Belediye yetkililerince yapılan açıklamaya göre çocuk evinde; 3 adet sınıf, 1 adet oyun odası, 1 adet psikolog odasının yanı sıra ilçedeki kadınların hobi sınıfı olarak yararlanabileceği bir oda, halka açık park alanı ve bir açık hava sahnesi bulunacağının planlandığı belirtildi.

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