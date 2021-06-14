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Hançer'li Eskişehir'deki Vizyon Projeleri İnceledi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 17:30
Hançer'li Eskişehir'deki Vizyon Projeleri İnceledi
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Eskişehir’in Türkiye'ye örnek olan vizyon projelerini Büyükerşen ile birlikte inceleyen Hançerli, "Sosyal Belediyecilik anlayışının en iyi temsillerinden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin topluma kazandırdıkları ile gurur duyuyor, Büyükerşen hocama çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. Bizler de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bu başarılı çalışmaları yerinde incelemek istedik. Misafirperverlikleri için hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Hançerli ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye örnek olan projeleri ile adından çokça söz ettiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin parklardan ulaşıma, sanattan mimariye tüm hizmetleri hakkında bilgi edindi.

İncelemeler kapsamında ulaşım projeleri , Sazova Parkı, Kent Estetiği Üretim Tesisleri ve Sosyal Tesisleri ziyaret edildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (TİAH)

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