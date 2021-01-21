banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Oldu
Son Dakika
Mehmet Aksoy Kırklareli Tarım Orman...
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap ve Kırtasiye Hizmetinizde
TEMA İSTANBUL Bilge Plus Kitap...
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi Medyumu Kimdir?
Son Dakika
Medyum Behçet: Türkiye’nin en iyi...
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı Seminerleri Pandemi Ortamında da Devam Ediyor …
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Sağlık Okur Yazarlığı...

Başkan Hançerli Müjdeyi Verdi: Yeşilkent'in İmar Sorunu Çözülüyor

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde uzun yıllardır süren imar planı sıkıntılarının çözülebilmesi, halkın beklenti ve gereksinimlerinin kısa sürede tespit edilerek yerinde karşılanabilmesi amacıyla Yeşilkent İmar Planı İletişim Ofisi açıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hançerli, “Yeşilkent’in 40 yıldır çözülemeyen imar sorununu çözülmesinin zamanı geldi” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:20
Başkan Hançerli Müjdeyi Verdi: Yeşilkent'in İmar Sorunu Çözülüyor
banner171

Yeşilkent Mahallesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi’nin ortak kullanacağı İmar Planı İletişim Ofisi’nde, 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak ve yerel halk ile etkileşimi arttırmak amaçlanıyor. Katılımcı planlama modeliyle yürütülen çalışmalarla yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılması sağlanacak.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yaklaşık 2 yıldır Avcılar’ın 8 mahallesinin dönüşümü ve dayanıklı kent inşası için İBB Meclisinin desteği ile çok önemli adımlar attıklarını, şimdi sırada Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar sorunun çözümde olduğunu belirtti.

YEŞİLKENT’E İMAR GELİYOR

Hançerli, söz konusu imar planının halkla beraber ortak akılla oluşturulacağını ve Mayıs Ayı’nda  İBB Meclisi’nde görüşüleceğini belirterek şöyle konuştu:

“Yeşilkent’e imar geliyor. Hem de öyle kapalı kapılar arkasında ne olduğu belli olmayan vatandaştan kopuk bir imar değil. Yeşilkentli ile halkla iç içe birlikte yapılan bir imar geliyor. İşte katılımın ve şeffaflığın örneğidir bu ofis. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca burada halkın talepleri ve el birliği ile hazırlanacak olan imar planını onaylayacakları için İBB Meclisimize de şimdiden komşularım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Turan Hançerli kentteki tüm imar sorunlarını sırayla çözüme kavuşturulacağını vurgulayarak Yeşilkent halkını sürecin bir parçası olmaya davet etti. Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeşilkentli hemşehrilerimi bu önümüzdeki üç aylık süreçte bu ofise gelerek taleplerini iletmeye, sorularını sormaya, planın bir parçası olmaya davet ediyorum. “Her şey çok güzel olacak” demiştik, her şey çok daha güzel olmaya devam edecek. Hepimize hayırlı olsun.”

Son Güncelleme: 21.01.2021 09:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'a Bir Müjde Daha; Hak Kaybı Ortadan Kalktı, Binalar Yenileniyor
Avcılar'a Bir Müjde Daha; Hak Kaybı Ortadan Kalktı, Binalar Yenileniyor
Başkan Hançerli'den Yeni Yıl Mesajı
Başkan Hançerli'den Yeni Yıl Mesajı
Avcılar'a Dev Teknoloji Yatırımı : 2 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Avcılar'a Dev Teknoloji Yatırımı : 2 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Avcılar Belediyesi'nden Pandemide 134.550 Kişiye Sıcak Yemek Desteği
Avcılar Belediyesi'nden Pandemide 134.550 Kişiye Sıcak Yemek Desteği
Avcılar'da Güvenli Binalar Yükseliyor
Avcılar'da Güvenli Binalar Yükseliyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169