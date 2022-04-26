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Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuk başkanlara emanet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 14:12
Başkan Hançerli makamını çocuklara emanet etti
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Yönetim Çocuklarda
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makamların sahipleri öğrenciler oldu. Her yıl 23 Nisan'da makamların sahibi olan öğrenciler, şehri kısa bir süreliğine de olsa yöneterek nasıl bir yönetim istediklerini, hangi sorunların çözümünü talep ettiklerini belirterek, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için yetkililere talimat verdiler.
Kutlamalar kapsamında Avcılar Belediye Başkanlığı Binası’na gelen öğrenciler Başkan Turan Hançerli’yi ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Hançerli, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra makamını genç başkanlara bıraktı.
Makam Koltuğuna Oturdular
Avcılar Belediyesi’nde makam koltuğuna ilk olarak Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Abdulbaki Maral daha sonra da Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencisi Betül Cemre Ocak oturdu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turan Hançerli, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yeni başkanlarımızla birlikteyiz. Gözleri ışıl ışıl parlayan, her şeyin en iyisine ve en güzeline layık çocuklarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sevgili çocuklarımıza söz veriyorum onlar için daha çok çalışacağım” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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