Başkan Hançerli :19 Mayıs'ın Avcılar'da Coşku İle Kutlandığını Söyledi

Avcılar’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklıkları tamamlandı. Bayram bu yıl da salgın süreci dikkate alınarak kutlandı.

Avcılar Belediyesi, 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamalarının pandemi koşullarının gölgesinde kalmaması için bu yıl da bir program hazırladı. Araç konvoyundan bando ekibine kadar renkli etkinliklerle kadar çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu tüm kenti sardı.

Program, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'da Atatürk Parkı ve Hükümet Konağı’nda düzenlenen Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Etkinlikler daha sonra saat 12:00’da pandemi kuralları gözetilerek Barış Manço Kültür Merkezinden başlayan araç konvoyu ve bando ekibi ile devam etti Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, ilçe genelinde üstü açık otobüsle gezerek marşlar eşliğinde halkı selamladı. Balkon ve camlarını Türk Bayrakları ile süsleyen vatandaşlar marşlara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Etkinlikler aynı zamanda Başkan Hançerli'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Selamlama sırasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, "Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını gerçeğe dönüştürdüğü, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." sözleri ile Avcılar halkının bayramını kutladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan etkinlikler, saat 19.19'da ise Ambarlı Atatürk Evi'nde başkanlık makamının vatandaşa kapalı saygı duruşu ve İstiklal Marşı programı ile bayram kutlamaları son bulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)