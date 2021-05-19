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Başkan Hançerli :19 Mayıs'ın Avcılar'da Coşku İle Kutlandığını Söyledi
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Zeytinburnu 19 Mayıs'ı Kutladı

Başkan Hançerli :19 Mayıs'ın Avcılar'da Coşku İle Kutlandığını Söyledi

Bilindiği üzere 1999 depreminde İstanbul'da en çok hasar Avcılar ilçesinde olmuştu. ne yazık ki Av. Turan Hançerli 31 Mart 2019'da başkan olana kadar hiçbir Belediye başkanı Halk ile uzlaşı içinde bu çapta bir kentsel dönüşüm çalışması yapamamıştı. Başkan Hançerli halkın her türlü sorunu ile yakından alakadar olurken Milli bayramlarımızı da en güzel şekilde Avcılar'da yaşatıyor. Başkan Turan Hançerli pandemi kuralları olduğu için geniş halk katılımı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayamazsa da Avcılar halkına 19 Mayıs'ın güzelliklerini yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:58
Başkan Hançerli :19 Mayıs'ın Avcılar'da Coşku İle Kutlandığını Söyledi
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Avcılar’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklıkları tamamlandı. Bayram bu yıl da salgın süreci dikkate alınarak kutlandı.

Avcılar Belediyesi, 19 Mayıs “Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamalarının pandemi koşullarının gölgesinde kalmaması için bu yıl da bir program hazırladı. Araç konvoyundan bando ekibine kadar renkli etkinliklerle kadar çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu tüm kenti sardı.

Program, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'da Atatürk Parkı ve Hükümet Konağı’nda düzenlenen Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Etkinlikler daha sonra saat 12:00’da pandemi kuralları gözetilerek Barış Manço Kültür Merkezinden başlayan araç konvoyu ve bando ekibi ile devam etti Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, ilçe genelinde üstü açık otobüsle gezerek marşlar eşliğinde halkı selamladı. Balkon ve camlarını Türk Bayrakları ile süsleyen vatandaşlar marşlara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Etkinlikler aynı zamanda Başkan Hançerli'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Selamlama sırasında zaman zaman vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, "Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını gerçeğe dönüştürdüğü, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." sözleri ile Avcılar halkının bayramını kutladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan etkinlikler, saat 19.19'da ise Ambarlı Atatürk Evi'nde başkanlık makamının vatandaşa kapalı saygı duruşu ve İstiklal Marşı programı ile bayram kutlamaları son bulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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