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Avcılarlı Sporcular Uluslararası Osmangazi Maratonu’nda

Kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, Uluslararası Osmangazi Maratonu’nda 2 kupa kazandı. Bu arada Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Triatlon Takımı, sağlıklı yaşam’a dikkat çekmek için Avcılar’dan Bursa’ya pedal çevirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 14:52
Avcılarlı Sporcular Uluslararası Osmangazi Maratonu’nda
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Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Madalyaya Doymuyor

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri kapsamında bu yıl 15.'si düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Bursa’da gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden yaklaşık 1000'e yakın sporcunun katılım gösterdiği maratona Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 29 sporcu ile katıldı.

Kıyasıya mücadele eden Avcılarlı sporculardan Emine Zeybek kendi yaş kategorisinde 2. olurken, Betül Pak kendi yaş kategorisinde 3.lüğü elde etti.

Maratona Pedal Çevirdiler

Maraton öncesi ‘Sağlıklı Yaşam’a dikkat çekmek isteyen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Triatlon Takımı’nın 10 sporcusu İstanbul’dan Bursa’ya pedal çevirdi. Kazandığı madalyalarla adından sıkça söz ettiren Avcılarlı sporcular bu kez sağlıklı yaşam için yaptıkları yolculukla spor severlerin takdirini kazandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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