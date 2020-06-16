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Avcıların Yolları Yenileniyor

Avcılar Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğü yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2020 Salı 12:26
Avcıların Yolları Yenileniyor
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İlçe genelinde,yolların konfor şartlarının korunabilmesi için amacıyla yürütülen çalışmalarla eskiyen ve bozulan yollar tamamen yenileniyor.Koronavirüs döneminde de yoğun mesai harcayan ekipler yeni normale geçilmesi ile birlikte çalışmalarına hız verdi.

Ekipler çalışmalar kapsamında Cihangir Mahallesi’nde Meşrutiyet Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Mis Sokak ve Firuzköy Mahallesi’nde Kadir Özdemir Caddesi, Doğu Sokak asfalt serinlerini tamamlarken, Mezarlık üstü caddesi ve Güney Sokaklarınıasfaltlamaya hazır hale getirdi.

Yolların onarılması çalışmasına büyük önem verdiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Avcılarımızın yollarında bakım ve onarım çalışmalarını yenileyerek hemşehrilerimiziçin hazır ve güvenli hale getiriyoruz.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda asfalt serim işlemimizden önce, bozuk asfalt yüzey kazınarak, yağmursuyu ızgaraları ve yol eğilimlerini yeniden düzenliyor, çalışmalarımızla, yayaların ve sürücülerin ulaşım konforunu ve güvenliğini arttırıyoruz.İlçemizdeki çalışmalarından dolayı İBB ekiplerine ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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