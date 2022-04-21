Avcılar Gençli̇k Zi̇rvesi̇’ne Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Eğitim yoluyla barışı sağlamak için bir araya gelen Gençlik Zirvesi; kendi ulusunu temsil etmek üzere binlerce kişi arasından seçilerek tam ve kısmi fon alan genç liderlerin de katılımıyla 50’den fazla ülkenin temsilcilerini ağırladı.

Zirve programı; Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Afrika Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Gentiny Ngobila Mbaka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinshasa Valisi Şeyh Kasem Bader, Evrensel Barış Konseyi Başkanı Hüseyin İsmail, Maldivler Gençlik, Spor ve Toplumu Güçlendirme Bakanı, UNICEF temsilcileri ve diplomatlar gibi uluslararası üyelerin katıldığı bir karşılama oturumuyla açıldı.

“Gençler karar verme organlarında daha fazla görev almalı”

ABD Enstitüsünün Gençlik Zirvesi’ni Avcılar bölgesinde düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Avcılar Belediye Başkan Turan Hançerli, “Gençler karar verme organlarına daha fazla katılmalı. Ben gençlik hayatım boyunca STK kuruluşlarında görev aldım. Güzel insanların yaşadığı Avcılarımız’da 2 Üniversite bulunuyor. Genç nüfusumuz oldukça fazla. Bizler gençlerimizin siyasi anlamda karar alma mekanizmalarında yer almasını ve daha çok katılmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Avcılara değer katan projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Gençlerimizin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmesi için destekleyeceğimiz Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezimizi çok yakında hizmete açıyoruz. Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezimizde yenilikçi ve inovatif fikirleri olan girişimcilere; mentörlük, eğitim ve ofis desteği, girişimcilik ön kuluçka merkezi, dijital kütüphane ve yüksek hızda internet, okuma ve ortak çalışma alanı, toplantı salonları gibi bir çok desteği sağlayacağız.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)