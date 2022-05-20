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Avcılar Can Gox ve Eypio Konseri ile Coştu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Avcılar’da coşkuyla kutlandı. Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği Can Gox ve Eypio konserine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ünlü sanatçılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 17:03
Avcılar Can Gox ve Eypio Konseri ile Coştu
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


Avcılar’da 19 Mayıs Coşkusu

Avcılar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları; Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk törenleri ile başladı. Avcılar Firuzköy Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen resmi törenin ardından Havuz Meydanı’nda buluşan Avcılarlılar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Can Gox ve Eypio Avcılar’da sahne aldı

Avcılar Belediyesi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ünlü caz ve blues sanatçısı Can Gox ve Türk Rap Sanatçısı Eypio konser verdi. İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı’nda gerçekleşen konsere müziksever vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran Avcılarlı müzikseverler ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli sevilen sanatçılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Konserde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli : "Konser alanında yoğunlukla gençleri görüyorum. Sizler sadece bizim geleceğimiz değil sizler bizim bugünümüzsünüz. Biz sizlerle mutluyuz."dedi

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sonuna kadar gideceğiz"

Sözlerine sizleri daha güzel bir geleceğe taşımak için Avcılardan elimizden gelen her çalışmayı yapacağız, yapıyoruz diyerek devam eden Hançerli : "Bu çalışmaları yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sonuna kadar gideceğiz.Sizlerde bizimle bu yolda yan yana yürüyecek misiniz? Biz yan yana yürüdüğümüzde bu ülkeyi daha güzel günlere taşıyacağız. Sevgilerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyorum. 19 Mayıs kutlu olsun. “dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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