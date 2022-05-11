Avcılar Belediyesi’nden Engelli Çocuklara Akvaryum Gezisi

“ Başka Türlü Bir Şey”

Türkiye’nin ilk engelli başkanına sahip Avcılar Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel komşularını unutmadı. “Başka Türlü Bir Şey” sloganıyla hafta boyunca birçok etkinlik düzenleyen Avcılar Belediyesi, engelli komşularına ve ailelerine Akvaryum Gezisi düzenledi.

Engelli Çocuklar İlk Defa Deniz Canlıları ile Tanıştı

Avcılar Belediyesi’ne ait araçlar gün boyu engelli komşularını ve ailelerini Florya’da bulunan İstanbul Akvaryumu’na taşıdı. Çoğunluğu çocuk olan 600 engelli ve ailesi ilk defa deniz akvaryumu ile tanıştı. Rehber eşliğinde su altı dünyası ile tanışan engelliler bu özel günde eğlenceli vakit geçirdi.

Engel Tanımayan Kent Avcılar

Çocuklarla birlikte akvaryum gezine katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “10-16 Mayıs Engelli Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenliyoruz. Engelli komşularımız için bu tip etkinlikler çok önemli. Bugün çocuklarımız ve aileleri için çok özel bir program hazırladık. Birçoğu su altı dünyası ile ilk defa tanıştı. Çocuklarımızın akvaryumu gezerken gözlerindeki heyecan beni çok mutlu etti. İstanbul Akvaryum yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

“ Avcılar 2029’a kadar yüzde yüz erişebilir bir kent olacak”

Engellilerin yaşadığı sorunlara da değinen Turan Hançerli; “Engellilik meselesi aslında eşitlik ve adalet meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama en çok hizmet ve olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç duyanlar da engelliler. Hizmet ve olanak dediğimiz şeyler de aslında öyle çok büyük şeyler değil. Sokağa çıkabilmek, eğitim ve sağlık hakkından yararlanmak mesela. Biz onların hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha yaşanır ilçe sunmak adına yoğun bir şekilde çalıştık, çalışıyoruz. Avcılar'ın engel tanımayan bir kent olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin donanımlarını arttıracak, keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak Avcılar Belediyesi Engelli Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Kentimizdeki diğer engelleri de ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2029 yılında Avcılar; caddeleriyle ve sokaklarıyla bütün engelli kardeşlerimce yüzde yüz erişilebilir bir kent olacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)