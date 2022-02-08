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Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Madalya’ya Doymuyor

Bursa’da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası&#39;na 5 sporcuyla katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı 13 madalya ile döndü. Her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen sporcuları tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2022 Salı 12:54
Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Madalya’ya Doymuyor
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Son dönemlerde katıldığı turnuvalarda kazandığı kupa ve madalyalarla adından sıkça söz ettiren
Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 5-6 Şubat tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Masterler
Salon Atletizm Şampiyonası&#39;na katıldı. 5 sporcuyla turnuvaya ilk defa katılan atletizm takımı 6
Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile Avcılar’a döndü.
“Avcılar sizinle gurur duyuyor!”
Şampiyonadan 13 kupa ile dönen sporcularla gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli; “Başarılarını kazandıkları madalyalar ile taçlandıran Avcılar Belediyesi Spor
Kulübümüzün sporcularını bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha
büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım.” dedi.
Şampiyonada derece yapan sporcular;
Serdar Bektaş:
200 m’de ikincilik, 400 m’de birincilik, 1500 m’de üçüncülük, 800 m’de ikincilik
Didem Sucuoğlu:
400 m’de üçüncülük, 1500 m’de ikincilik, 4*200 m bayrak yarışı birincilik, 800 m’de ikincilik
Emine Zeybek:
1500 m 65 yaş birincilik, 3000 m 65 yaş birincilik, 3000 m’de yürüyüş ikincilik, 1500 m’de
birincilik
Necla Albayrak: 3000 m yürüyüş birincilik

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