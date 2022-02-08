Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Madalya’ya Doymuyor

Son dönemlerde katıldığı turnuvalarda kazandığı kupa ve madalyalarla adından sıkça söz ettiren

Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 5-6 Şubat tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Masterler

Salon Atletizm Şampiyonası'na katıldı. 5 sporcuyla turnuvaya ilk defa katılan atletizm takımı 6

Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile Avcılar’a döndü.

“Avcılar sizinle gurur duyuyor!”

Şampiyonadan 13 kupa ile dönen sporcularla gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı

Turan Hançerli; “Başarılarını kazandıkları madalyalar ile taçlandıran Avcılar Belediyesi Spor

Kulübümüzün sporcularını bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha

büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım.” dedi.

Şampiyonada derece yapan sporcular;

Serdar Bektaş:

200 m’de ikincilik, 400 m’de birincilik, 1500 m’de üçüncülük, 800 m’de ikincilik

Didem Sucuoğlu:

400 m’de üçüncülük, 1500 m’de ikincilik, 4*200 m bayrak yarışı birincilik, 800 m’de ikincilik

Emine Zeybek:

1500 m 65 yaş birincilik, 3000 m 65 yaş birincilik, 3000 m’de yürüyüş ikincilik, 1500 m’de

birincilik

Necla Albayrak: 3000 m yürüyüş birincilik