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Avcılar Belediyesi'nden Atık Yağ Kampanyası

Avcılar Belediyesi, atık yağların ekonomiye geri kazandırılması ve çevrenin kirletilmesini önlemek için bir süredir uyguladığı atık yağ toplama hizmeti kampanyaya dönüştü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 12:20
Avcılar Belediyesi'nden Atık Yağ Kampanyası
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Doğa dostu çalışmaları ile tanınan Avcılar Belediyesi,  çevre duyarlılığının kazandırılması ve doğanın evsel atık bitkisel yağlardan kaynaklanacak kirlilikten korunması amacıyla bir kampanya başlattı.

“Yağlarını bidona at, Avcılar’a değer kat” söylemiyle başlayan kampanya Avcılarlı vatandaşlardan yoğun destek gördü.  Kampanyaya göre 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara bez torba veya temizlik seti, 10 lt atık yağ getirene futbol topu veya sıvı deterjan hediye edilecek. Kampanya ile atık yağlarını verip hediyesini almak isteyenler 444 69 89 (dahili:3000) no’lu telefonu arayarak evlerine atık yağ toplama aracı çağırabilecekler. Avcılarda yaşayan vatandaşlar ayrıca atık yağlarını, muhtarlıklar ile  Belediye Hizmet Binaları’nda bulunan Bitkisel Atık Yağ Toplama Noktasına de bırakabilecekler.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri eş zamanlı olarak;  bitkisel atık yağların toplanması konusunda farkındalık yaratmak, atık yağların tekrar tekrar kullanımının önüne geçerek insan sağlığının korunmasına katkı sunmak, atık yağların kontrollü bertarafı ile yeniden üretim sürecine girmesini engellemek ve çevreci bir yakıt olan biodizele dönüşmesini sağlamaya yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünün bilgisini verdi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Başlattığımız kampanya iklim dostu çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu proje ile insanlık için, dünya için güzel bir iş yapıyoruz. Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için Avcılar’da yaşayan hemşerilerimizi, bitkisel atık yağlarını bidonda biriktirerek belediyemize ulaştırmaya davet ediyorum.” dedi.

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