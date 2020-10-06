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Avcılar Belediyesi "Güzel İnsanlar Çöpüne Sahip Çıkar" Kampanyası Başlattı

Avcılar Belediyesi yoğun mesaiyle kentin cadde ve sokaklarında gece-gündüz temizlik hizmeti veriyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
06 Ekim 2020 Salı 11:30
Avcılar Belediyesi "Güzel İnsanlar Çöpüne Sahip Çıkar" Kampanyası Başlattı
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 Avcılar Belediyesi temizlik hizmetleri müdürlüğü özellikle pandemi döneminde yoğunlaştırdığı temizlik, dezenfeksiyon ve çöp toplama faaliyeti aynı titizlikle yürütmeye devam ediyor.  Avcılar belediyesi günlük ortalama 450 ton çöp topluyor.

“Sevgi topluyoruz” söylemiyle çalışmalarını sürdüren ekipler temel belediyecilik hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre gelen talepler arasında en geniş yer kaplayan talep, yere atılan , yol kenarları ve konteyner yanına bırakılan, çevre ve insan sağlığı açısında risk oluşturan çöpler.

Güzel İnsanlar Çöpüne Sahip Çıkar Kampanyası

“Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla kentte yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretme anlayışıyla hareket eden Avcılar Belediyesi, çöplerin daha hızlı toplanması amacıyla ‘Güzel İnsanlar Çöpüne Sahip Çıkar’ kampanyası kapsamında çöp saati uygulamasını hayata geçirdi.

Buna göre belediye tarafından vatandaşlara, halk sağlığını korumak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çöplerini; gündüz 07.00-11, akşam 18.00- 21.30 saatleri arasında çıkarmalarına özen göstermeleri ve çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda duyuru yapıldı.

Hançerli, “Daha sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek için evimize iyi bakmalıyız.”

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, çöp konteynerlerinin içine atmak yerine çevresine atılan çöpler konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Hançerli, “Doğayı birçok canlı türüyle birlikte paylaştığımızı unutmadan, başkalarına zarar vermeden, çevreyi kirletmeden yaşamayı sürekli bir davranış haline getirmeliyiz. Kent hepimize aittir, tabiat herkesin ortak varlığıdır. Avcılar bizim evimizdir ve biz evimizde komşularımıza, kuşlara, kedilere, ağaçlara hak ettikleri saygıyı gösteren bir kent olmalıyız.  Daha sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek için evimize iyi bakmalıyız. ” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 06.10.2020 11:35
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