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Avcılar Belediyesi, 86 Yaşındaki Kadının İmdadına Yetişti

Avcılar Belediyesi, bakımsız kalan 86 yaşındaki kadının imdadına yetişti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53
Avcılar Belediyesi, 86 Yaşındaki Kadının İmdadına Yetişti
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Avcılar’da bir konteynerde tek başına yaşamı sürdüren Sebahat Hızal’a Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,  kuaför hizmeti ulaştırarak şikâyetlerinden kurtulmasını sağladı. Avcılar Belediyesi görevlilerinin her gün düzenli olarak evine sıcak yemek götürdüğü Sebahat Hızal, tıraş edildikten sonra "Dualarım kabul oldu" dedi.

Görevlilere 7 torunu bulunduğunu belirten, uzun süre sonra gece rahat uyuyabildiğini anlatan Sebahat Hızal, “Bu dertten kurtulabilmek için ettiğim dualar kabul oldu. Aylar sonra ilk kez rahat uyudum” dedi.

Yaşlı kadının yatak sorunu da çözülürken, görevlendirilen sağlık ekibi, Sebahat Hızal’ın bacaklarındaki ağrıları azaltmak ve tansiyonunun normale dönmesi için muayene ederek ilaç yazdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Kentimizin güzel insanlarının, huzur ve mutlulukla yaşayabilmeleri için gece gündüz çalışıyoruz.  Özellikle yaşlı komşularımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda bakıldığından emin olmaya çalışıyoruz. Evine düzenli olarak sıcak yemek hizmeti ulaştırdığımız hemşehrilermizin halını hatırını sorup, onlara yoldaş oluyoruz. Paylaştıkça güzelleşen bir kentiz biz” dedi.

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