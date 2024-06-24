AK PARTİ GÜÇLÜ İKEN BİZ YAPTIK OLDU DEDİĞİ BİR ÇOK EKSİK VE HATALI İCRAATİN BEDELİNİ 31 MART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE ÖDEDİ...

En basit örnek Şanlıurfalılar tarafından sevilen eski Ak Patili Mehmet Kasım Gülpınar ve buna benzer bir çok adayın bazı kişiere boyun eğmedikleri için Ak Parti'de aday yapılmayıp başka partilerde aday olmaya mecbur eden kim varsa teşhir edilip yaptığı hatasından dolayı onlarda görevden alınırsa belki bu değişim işe yarar.

Aksi halde bazı il başkanlarını görevden almak ile başarı yakalanacağını düşünülüyorsa bu doğru bir yaklaşım değildir.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - İstanbul

Görevden Alınacak 6 il başkanı kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek.

Birçok başlığın MYK’de gündeme gelmesi beklenirken, AK Parti’de bazı il başkanlarının görevden alınıp yeni il başkanlarının atanması bekleniyor.

6 ilde değişim bekleniyor

Erdoğan’ın temmuz ayı programlarının yoğun olması nedeniyle AK Parti Genel Merkezi’nde bu haftanın hareketli geçeceği belirtiliyor.

Doğu ve Karadeniz illeri başta olmak üzere Akdeniz bölgesinde bulunan 6 ilde il başkanlarının görevden alınacağı konuşuluyor. Seçimin kaybedildiği büyükşehir ve illerde ise AK Parti’nin özel çalışma yürüttüğü, söz konusu illerde gerginlik olmadan bir değişim planladığı ifade ediliyor.

İstanbul İl Başkanı Genel Merkez’e çekiliyor

Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul il başkanları için de çalışma başlatılacağı konuşulurken, Erdoğan’ın süreci yavaş yürütmek istediği de aktarılıyor. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Genel Merkez’e çekileceği ifade ediliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)