AFİYET ET ŞAŞIRMA MÜŞTERİLERİNİN SABRINI TAŞIRMA
Ancak 14 Haziran 2024’de ise yaptığı 1.248.16 TL lik alışveriş fişinde 59.35 TL lik RESTORAN KULLANIM Bedeli adı altında ne olduğu belli olmayan bir ücretin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Hüseyin Çetiner 15.07.2024 tarihinde Afiyet Et Başakşehir şubesini arayarak haksız olarak aldığınız 59.35 TL paramı iade etmeniz gerekir diyor.
Telefona bakan firmanın yetkilisi adınız ve telefon numaranızı bırakın şirket yetkilimiz sizi arayacak demiştir.
Ancak 4 gün geçtiği halde arayan kimse olmayınca Çetiner Zeytinburnu Tüketici hakem heyetine başvurup çoğu yabancı olan müşterisinde hak etmediği bir bedeli aylardır tahsil eden Afiyet Et hakkında şikayette bulunan Hüseyin Çetiner Gazetenize şunları söyledi.
ÇETİNER: AFİYET ET’İN GİDİP GELDİĞİMİZ BAŞAKŞEHİR ŞUBESİNDE BİZDEN HAK ETMEDİĞİ RESTORAN KULLANIM BEDELİ ALARAK BİZİ APTAL YERİNE KOYMASINA SEYİRCİ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİDLİR DEDİ …
Yıllardır ailem ile beraber özellikle hafta sonları Afiyet Et’in Başakşehir şubesine gitmek nerede ise bizim ailemiz için klasik bir durum olmuştu.
Taki 14 Temmuz 2024 Pazar günü eşim,oğlum ve küçük kızım ile beraber her zaman olduğu gibi Afiyet Et’ gidip giriş katta alışverişimizi yaptık.
Ödememizi yaparak ızgara ve restoran kısmına çıktık orada daha önce çok dikkat etmediğim perakende satış fişini kontrol ederken gözüme 59.35 kuruşluk RESTORAN KULLANIM BEDELİ adı altında para alındığını görünce duyarlı ve bilinçli bir tüketici olarak hemen garson arkadaşımızı çağırıp böyle bir şeyin olamayacağını ve kabul etmediğimi söyleyerek haksız ve yersiz olarak alınan
bedelin iade etmesi için kasiyere şikayetimi iletmesini talep ettim. O da lütfen siz aşağı inerken kendiniz kasiyer arkadaşımıza anlatırsanız daha iyi olur dedi . Bizde denileni yaptık Kasiyer de bu kararı ben vermedim ve parayı da iade edem dedi. Orada yapacak bir şeyin olmadığını görünce ayıldık.
Ertesi gün 15 Temmuz 2024 ‘de Afiyet Et’in telefon numarasını arayıp ilgili kişi ile konuşarak RESTORAN KULLANIM BEDELİ Olarak benden rızam dışında hiç bilgi vermeden DİREKT FİŞE eklenen 59.35 TL nin tahsil edildiğini ve benim bu bedeli kesinlikle kabul etmediğimi beyan ederek hemen İBAN’ıma iade edin dedim. İlgili kişi şirket yetkilimiz siz arayacak dedi.Ancak 4 gün bekledim şikayetimi ve rahatsızlığımı dikkat’e almayan Afiyet Et hakkında 18.07.2024 tarihinde Zeytinburnu Tüketici Hakları Mahkemesinde Şikayette bulundum.
Afiyet et hem hak etmediği böyle bir paraya müşterilerine sormadan tek taraflı olarak direkt olarak fişi ekleyerek bedelini tahsil etmesi çok çirkin ve kabul edilemez bir durum.
Kimse yanlış anlamasın ben 59.35 TL nin peşinde değilim özellikle Pandemiden sonra halkı kazaklamayı bir marifet sayan firmalar kervanına AFiYET ET markasının da yapması ve hak etmediği bu parayı alması beni çok üzdüğü için yoğun gündemime rağmen Zeytinburnu Tüketici Hakları Hakem Heyetine giderek şikayette bulundum.
İSTANBUL TİMES GAZETESİ OLARAK AFiYET ET’E SORUYORUZ
SORU 1:Ey Afiyet Et Bir Tabak Mevsim Salatanın Maliyeti 15 TL bile değilken 75 TL ye satmanız,lavaş fırınlarda 10 TL iken 16.50 TL ye satarak zaten piyasanın çok üstünde bir bedel ile satış yapıyorsunuz.
Hangi gerekçe ile zaten yaptığınız işin bir parçası olan restoran hizmeti verdiğiniz için 59.35 TL hizmet bedeli alıyorsunuz ?
Soru 2: RESTORAN KULLANIM BEDELİ ile alakalı herhangi bir bilgilendirici afiş ve pankart mağazada asılmadığı halde ödeme yaptığımız kasiyer arkadaşımızda bu ödemeyi aldığını söylemedi neden ?
Sordu 3:Restoran mekanınız olmasaydı neden müşteri kendi evinde 15 TL ye mal edeceği mevsim salataya 75 TL ödesin ?
Soru 4: RESTORAN KULLANIM Bedeli olarak aldığınız paranın yasal dayanağı nedir ?
Soru 5 :Ne zamandan beri bu haksız kazancı elde ediyorsunuz ? Restoran Kullanım bedeli olarak ne kadar tahsilat yaptınız ?
Soru 6:Müşterinizi aptal yerine koyan bu tür bir uygulamayı kim size önerdi ? Zaten herkes kendi kafasında müşterisini yolunacak kaz gibi gördüğü için zam yapıyor.
Eğer fiyatlar sizi kurtarmıyor ise yeni bir gelir veya kaynağa ihtiyacınız var ise neden ürünlerinize % 5 zam yapma seçeneğiniz var iken müşterilerinizi aptal yerine koyarcasına akla hayale gelmeyen RESTORAN KULLANIM Bedeli gibi ucube isimler adı altında Tüketiciyi yolunacak kaz olarak mı görüyorsunuz ?
Aslında sorulacak daha çok soru var ama biz şimdilik bu kadarı ile yetinelim. Afiyet Et hatandan dön aldığın haksız paraları iade et ve bir daha markanıza yakışmayacak bur tür haksız uygulamalar ile müşterilerinizi aptal yerine koymayın .
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner