“HİÇ KİMSE DEVLETİN BİR BİRİMİ, BİR KURUMU KENDİ MÜLKÜYMÜŞ GİBİ KENDİ SİYASİ HESAPLARINA HİZMET EDİYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAZ”

Ama Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatımla ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatımla buradaki yaraların sarılması, tedbirlerin alınması konusunda var gücümüzle çalışacağız. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii sevgili dostlar, niçin bu yıkımı yaşadık? Ne için bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“SİZLERİ MADDİ MANEVİ MEMLEKETİMİZİN BÜTÜN VATANDAŞLARIYLA EŞİT HALE GETİRMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Özellikle İstanbul'da çok derin hissedilen 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra ‘Aklımız başımıza geldi’ dedikten sonra yirmi beş yıldır gerekli tedbirler, gerekli ilgi alaka gösterilmedi ve bugün bu durumdayız. Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak” dedi.

Adıyaman Belediye Binası Temel Atma Töreni ile Yaylakonak Köprüsü ve Gölbaşı Parkı Açılış Töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ZEYBEK: “YAPTIKLARININ SİZLER TARAFINDAN DA DEĞER GÖRMESİNDEN DOLAYI SON DERECE MUTLUYUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek“Birlikte parlamentoda görev yapmaktan büyük onur duyduğum Abdurrahman Tutdere'nin her iki Adıyamanlı’dan birinin oyunu alarak Adıyaman Belediye Başkanı olmasından dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Gerek milletvekilliği, gerekse meclis idare amirliği ve divan katipliği döneminde yaptığı çalışmalar, hele 6 Şubat'tan sonra tek tek Adıyamanlılar'ın gece gündüz yardımına koşması ve burada bir yardım ağı kurmasından dolayı onun yaptıklarının sizler tarafından da değer görmesinden dolayı son derece mutluyum.

Sadece İstanbul'un değil, şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye'de bütün belediyelere ama en çok da depremden zarar görmüş olan beldelere, ilçe illere yardıma koşan ve İstanbul'un kaynaklarını tıpkı Adıyaman'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerine esirgemeden götüren Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Ve son teşekkürüm de 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'yi neredeyse kıpkırmızıya çeviren Cumhuriyet Halk Partimizin saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Temel atma tören hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.”diye konuştu.

İMAMOĞLU: “BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Sözlerine “Sizler çok yiğit insanlarsınız, sizler çok cesur insanlarsınız” diyerek başlayan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Yüreği yaralısınız biliyorum ama hep beraber yaralarınızı sarmaya, hep birlikte çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya geldik. Abdurrahman Tutdere Başkanımızın çok güzel çalışmalarının bir bölümüne eşlik etmeye geldik. Bu çok sıcak havada bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz dün geldik Türkiye Belediyeler Birliği olarak buradayız.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin değerli encümen üyesi dostlarımla, belediye başkanlarımla birlikte ilk görevimizin ilk atılımını ve ilk destek programını deprem bölgesinde ciddi yaralar almış şehirlerimize, ilçelerimize, beldelerimize nasıl destek olabiliriz diye çalıştık. O çalışmanın ürünü olarak da siz kıymetli Adıyamanlı şehrimizin insanları başta olmak üzere özellikle bütün deprem bölgesinde ağır hasar almış, sıkıntı yaşamış beldelerimize, ilçelerimize 89 aracımızı ve 6000 çöp konteynerimizi dağıtmak üzere buraya geldik. Deprem bölgesine Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu hizmeti hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu daha bir başlangıçtır” dedi.

“ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

İmamoğlu şöyle devam etti: “Biz şunu söylüyoruz her yerden. Bu büyük afet canımızı yakmıştır, ciğerimizi yakmıştır. Kayıplar verdik. Burada siz güzel dostlarımızın, Adıyamanlı hemşehrilerimizin yakınlarını kaybettiği bir ortamdayız. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Deprem bölgesinde yaşamı dağılmış siz dostlarımızın, zor koşullarda hayata tutunan vatandaşlarımızın elbette kaybettiği canları geri getiremeyiz.

Her birisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ne yazık ki o acıyı yaşadık ama artık geleceğe dair sizlerin durumlarını iyileştirmek, sizleri maddi manevi memleketimizin bütün vatandaşlarıyla eşit hale getirmek hepimizin sorumluluğudur.

Bu sorumluluğumuzu yerine getirene kadar gece gündüz çalışmaya ve hep beraber tekrar eşitlenene kadar her türlü emeğimizi ortaya koymaya sizin huzurunuzda bir namus sözü olarak veriyoruz. Asla geri durmayacağız, çok çalışacağız.

Onu başardığımız gün bu memleketin her insanıyla maddi manevi sizlerin eşitlendiği günü gördüğümüz gün boynumuz bükük değil başımız dik olacak. O güne kadar boynumuz büküktür. O bakımdan ihtiyaç duyduğunuz her işe koşmak bizim için değerli.”

“SONUNA KADAR ONUN YANINDA OLACAĞIZ”

“Abdurrahman Başkanımızın Adıyaman'da siz kıymetli hemşerilerimizle kurmuş olduğu o güçlü manevi bağı, kader birliğini, yol arkadaşlığını gördüm, yaşadım, vatandaşlarımızdan duydum. Ne mutlu bana ki böyle bir değerli yol arkadaşımız, can arkadaşımız burada bir belediye başkanlığı görevine layık oldu. Ne mutlu bizlere ki o burada çok başarılı oluyor ve olacak. Biz de sonuna kadar onun yanında olacağız.”

“NİÇİN HALA BU SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ?”

“Deprem bölgesinde zarar görmüş, sıkıntı yaşamış il, ilçe, belde, büyükşehir her birisiyle iş birliği yapacağız. Ama Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatımla ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatımla buradaki yaraların sarılması, tedbirlerin alınması konusunda var gücümüzle çalışacağız. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii sevgili dostlar, niçin bu yıkımı yaşadık? Ne için bu çağda binalarımız, evlerimiz bizlerin canını aldı.

Niçin hala bu sorunlar çözülmedi? Özellikle İstanbul'da çok derin hissedilen 1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra ‘Aklımız başımıza geldi’ dedikten sonra yirmi beş yıldır gerekli tedbirler, gerekli ilgi alaka gösterilmedi ve bugün bu durumdayız.

Bunların her birisinin elbette hesabı tutulacak. Yukarıdan aşağı neyin ihmal edildiğine bakılacak. Zamanı geldiğinde bunları tartışacağız. Ama bugün bir başka boyutuyla bakıyoruz. Bu tür şehirlerimizin geçmişinden bugüne biriktirdikleri korunuyor mu? Doğru düzgün çalışıyor mu? Kurumları birbiriyle yarıştıran veya birbiriyle kapıştıran değil, kurumları birbiriyle buluşturan, barıştıran, çalıştıran adımlar atılıyor mu? Biz bunları takip ediyoruz.”

“HİÇ KİMSE DEVLETİN BİR BİRİMİ, BİR KURUMU KENDİ MÜLKÜYMÜŞ GİBİ KENDİ SİYASİ HESAPLARINA HİZMET EDİYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAZ”

“Devletin her kurumu millete aittir” diyen İmamoğlu: “Belediyeler de sizin, bakanlıklar da sizin, müdürlükler de sizin, valilikler de sizin. Her birisi size aittir. Hiç kimse devletin bir birimi, bir kurumu kendi mülküymüş gibi kendi siyasi hesaplarına hizmet ediyormuş gibi davranamaz.

Böyle bir şey yok. Malın sahibi millettir. Bu kadar net. Dolayısıyla sevgili hemşerilerim bu bakış açısıyla biz istiyor ve biliyoruz ki devletimizin farklı kurumları evet konutlar üretiliyor, evet verilen vaatler, sözler hepsi tutulamadı. Çalışılıyor ama isteğimiz şu; şeffaf olun. Milletimiz konuşun.

Kurumlarımızla birlikte çalışın. O parti bu parti ayırmayın. Aynı masada herkese sandalye verip birlikte düşünün. Ben nasıl bakıyorum bu insanlarımıza biliyor musunuz? Bu memleketin 86 milyon insanı birdir, eşittir bu devletin asil vatandaşıdır. Bu devletin kıymetli vatandaşıdır. Devlet ona layık olmak zorundadır. Saygı göstermek zorundadır. Hürmet göstermek zorundadır.

Çünkü bu cennet vatanın her karış toprağı 86 milyon insanımızın eşit hissedar olduğu bir vatandır. Böyle bakacağız meseleye. Bu bakımdan bu ülkede yaşayan hiç kimse diğerinden üstün değildir öyle değil mi? Herkesin eşit haklara sahip olduğu, demokratik haklarını kullandığı bir ortamın var olması mücadelemizin ana, omurgasıdır” diye konuştu.

“PIRLANTA GİBİ BİR KÖPRÜYÜ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK YAPTIK”

İmamoğlu: “Bugün buradayız. Görüyorum başkanımız burada çok değerli bir hizmet binasının adımlarını attı sizlere daha hızlı, daha güvenli, daha konforlu hizmet sunabilmek için uğraşıyor. Biz dün burada az önce bahsettiğim Türkiye Belediyeler Birliği’nin bir kısım hizmetlerinin duyurusunu yaptık. Ama biz aynı zamanda burada gördüğünüz tesisin yanında belki sizlerin haberi yok ama Yaylakonak'ta Çad Deresi üzerinde birçok köyü birbirine bağlayan yıkılmış bir köprünün yerine orada pırlanta gibi bir köprüyü İstanbul Büyükşehir belediyesi olarak yaptık. Yaylakonak’taki köprümüz Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“16 MİLYON İSTANBULLU ADINA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Gölbaşı'nda güzel bir parkı bitirdik. O park hizmete girdi. Parkın orada, Gölbaşı'ndaki vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunduğunu görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ifade ediyorum ve ettim. Hizmetlerimiz devam edecek. Abdurrahman Başkanımızla konuşuyoruz. Diğer şehirlerimizle de konuşuyoruz ama özellikle burada bulunduğumuz Adıyaman başta ulaşımla ilgili olmak üzere altyapı, su hizmetleri gibi hususlarda iş birliği yapacağımız projeler var.

Bunları da çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Allah'ın izniyle sizleri Adıyaman'da yalnız bırakmayacak olan 16 milyon İstanbullu adına depremzede vatandaşlarımıza, Adıyamanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun da sözünü bir kez daha hepinizin huzurunda söz veriyorum diyorum. Yüklenici firmaya buradaki emekçilere inşallah Allah kolaylık versin. Bir an önce burayı hizmete açsınlar.”

TUTDERE: “100 MİLYON DEĞERİNDE ARACI ADIYAMAN BELEDİYESİ'NE HİBE EDEN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende konuşmaya yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: “Adıyaman'ımızı seçim öncesi vadettiğimiz gibi hizmetlerimizle birbiri buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizden aldığımız bu kutsal emaneti, bu görevi inşallah en güzel şekilde hak ettiği şekilde sizi hizmetlerle buluşturarak bu emanetin gereğini yerine getireceğiz.

Sizler bize güvendiniz biz de size hizmet etmek için çalışacağız. Sizlere söz vermişti Ekrem İmamoğlu. Seçim öncesi göndermiş olduğu videoda ne demişti? ‘Siz Adıyaman’da Tutdere’yi seçin biz arkasında olacağız’ demişti. İşte bugün sözünü tuttu. Adıyamanlıların yanında bugün başkanımız. Ekrem Başkan gibi diğer belediye başkanlarımızın da desteği Adıyaman ile olacak.

Düştüğümüz yerden kalkacağız. Biz belediye olarak bütün kurumlarla güçlü bir iş birliğini, bir dayanışmayı sürdürüyoruz ve büyüteceğiz. Adıyaman yaralarını saracak. Adıyaman halkıyla, belediyesiyle, kurumlarıyla 6 Şubat'ın yaratmış olduğu yıkımları ortadan kaldıracak, geleceğe umutla bakan gençleriyle, halkıyla Güneydoğu'nun yıldızı olacak.

Ben bir kez daha bugün şehrimizi şereflendiren, bize dün özellikle belediyemize size hizmet etmek için çok sayıda kepçesinden, çöp aracına, temizlik aracına kadar yaklaşık tamı tamına 100 milyon değerinde aracı Adıyaman Belediyesi'ne hibe eden İmamoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

KaynaK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)