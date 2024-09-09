İstanbul Times Medya Grubu Olarak Zeytinburnu 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Yılı Açılış Dönemini Zeytinburnu’nda Takip Ettik…

Zeytinburnu ilçesi resmi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim dönemi Merkezendi Mahallesinde yer alan Merkezefendi İlkokulunda yapıldı.Törene Zeytinburu kaymakamı Dr. Adem Uslu,Belediye başkanı Ömer Arısoy ve Veytinburu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya ,Mahalle muhtarı Cüneyt Çukur başta olmak üzere çok sayıda öğretmen,Öğrenci ve Veli’nin katılımı ile yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Zeytinburbu - İstanbul

Sunumun ilk bölümünü eğitimci Mehmet Sena Hasanoğlu yaptı daha sonra sözü iki minik öğrenciye devretti. Sunumu başarılı bir şekilde yapan minik sunucular herkesten takdir aldı.

İlk Protokol konuşmasını Zeytinburnu İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya yaptı. Akabinde Eğitim dostu Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy yaptı. Son konuşmayı ise Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu yaptı. Mahalle Muhtarı Cüneyt Çukur’da 2023-2024 Eğitim ve öğretim yılının evlatlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Okulun bahçesinde yapılan törenden sonra protokol üyeleri sınıflara geçti. Zeytinburnu Belediyesi ilkokulda eğitim gören öğrencilere 400 TL Değerinde ilçedeki kırtasiyecilerde alışveriş yapacakları kuponları Belediye başkanı Ömer Arısoy’un elinde aldı.

2023-2024 Eğitim ver Öğretim Yılının 20 Milyon öğrencimize hayırlı ve uğurlu olsun .

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)