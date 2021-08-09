Uçurumun Dibinden Yaşama Dönüş

Yangınla mücadele için su taşıyan Esat Ateş isimli vatandaşın kullandığı traktör Menteşe ilçesi Yumaklı Köyü’nde kontrolden çıktı. Metrelerce aşağı yuvarlanan traktörü gören ilk ekip Maltepe Belediyesi kurtarma timleri oldu. Halatlarla metrelerce inen ekibimiz yaralı Ateş’e ulaştı. İlk müdahale ardından sedyeye alınan yaralı Esat Ateş Maltepe Belediyesi’nin ambulansıyla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
İki gün önce de Gülsen Tekin isimli vatandaşı alevlerin tehdit ettiği evinden kurtarmıştı.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)