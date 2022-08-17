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TOPUK Projesi İçin Öğrenciler Projelerini Yarıştırıyor

Maltepe Belediyesi’nin hayata geçireceği TOPUK Projesi’ninikinci etap toplantısında mimarlık öğrencileri projelerini ortaya koydu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:34
TOPUK Projesi İçin Öğrenciler Projelerini Yarıştırıyor
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Maltepe Belediyesi, başta kadınlar olmak üzere vatandaşların toplu ulaşıma güvenle ulaşmasını hedefleyen TOPUK Projesi’nde (Toplu Ulaşıma Ulaşan Kadın) ikinci aşamaya geçti. Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü talebi ileTemmuz ayında gerçekleştirilen çalıştayın ardından, Türkiye’nin önde gelen çeşitli üniversitelerinden Mimarlık Fakültesi öğrencileriile tasarım toplantısı gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA UYGULAMAYA GEÇİLECEK

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tasarım proje toplantısı iki oturumdan oluştu‘’TOPUK Projesi’’nin ilk oturumunda öncelikle katılımcılar birbirini tanıdı ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İlk gün oturumunda proje paydaşları ve katılımcılar tanışma, kaynaşma etkinliği ve proje içeriği hakkında bilgilendirme yapılırken, Role play(Rol yapma) yöntemi ile atölye çalışması yapıldı. İkinci gün oturumunda ise 8 gruba ayrılan mimarlık öğrencileri tasarımlarını tamamladıkları projeleri jüriye sunuldu. 8 grubun tasarımları arasından uygulanabilir olanlar seçilerek, seçilen projeler üzerinde çalışma yapılarak geliştirilecek. Nihai proje, eylül ayında uygulamak üzere hayata geçirilecek.

‘DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ’

Toplantıda açılış konuşmasını Maltepe Belediyesi Strateji ve Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan yaptı. Keşan, ‘’Temmuz ayı ilk haftasında gerçekleştirmiş olduğumuz ‘‘Topuk Projesi Çalıştay’’ından sonra projenin ikinci ayağı olan ‘‘Topuk Projesi Tasarım’’ toplantısında tekrar buluştuk. Çalıştayda yerli halk ile birlikte bizlerinde tespit etmiş olduğumuz sorunları çözüme kavuşturabilmek için uygun projeler geliştirerek hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Daha önce belediye olarak ‘‘Taktiksel Kentleşme’’ kapsamında deneyimlerimiz oldu. Ve Topuk Projesi ile birlikte yeni deneyimler kazanmış olacağız. Bu toplantıda geçmiş deneyimlerimizi sizlere aktarmış olacağız’’ dedi.

TASARIMLARI ÖĞRENCİLER GELİŞTİRİYOR

Tasarım toplantısına katılım sağlayan mimarlık fakültelerinin öğrencileri ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresinde,alanda bulunan sorunları tespit etmek için keşif gerçekleştirdi. Keşif incelemesini tamamlayan mimarlık fakültesi öğrencileri TSKM çevresinde yaşayan, çalışan veya bu alanı kullanan kişilerin, engellilerin, özellikle kadınların toplutaşımayaulaşırkenyaşadıklarısorunlarınçözülmesi, kullanılanyollarıngüvenlibir hale dönüştürülmesinisağlayantasarımlargeliştirileceğibelirtildi.

PROJEYE KİMLER KATILIYOR?

TOPUK Projesi, Maltepe Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, KAVŞAK (Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı), EKA (Erişilebilir Kent Atölyesi), İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı-İstanbulON, Sokak Bizim Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nünkatılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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