TESEV ‘STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM PROGRAMI’ RAPORU AÇIKLANDI

TESEV tarafından hazırlanan ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım Programı’

raporuna göre Maltepe Belediyesi tüm paydaşların etkin ve verimli olduğu

kent yaratma amacını yüzde 74 ve mimari açıdan özgün, güvenli ve tercih

edilen bir kent amacını ise yüzde 73 oranında gerçekleştirdi. Maltepe

Belediyesi şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından da başarılı bulundu.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliğiyle finanse edilen ve TESEV

tarafından hazırlanan ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım Programı’na Maltepe

Belediyesi de dâhil oldu. Hazırlanan rapora göre Maltepe Belediyesi 2020

yılında kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm

paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

amacını yüzde 74 ve mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli,

tercih edilen bir kent yaratmak amacını ise yüzde 73 oranında gerçekleştirdi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından da Maltepe Belediyesi başarılı bulundu.

ORTALAMA YÜZDE 63’LÜK BAŞARI

Maltepe Belediyesi, TESEV öncülüğünde hazırlanan, Avrupa Birliği ve Türkiye

Cumhuriyeti işbirliğiyle finanse edilen ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım

Programı’na katıldı. 2024 yılına kadar stratejik planların incelemeye alınacağı

program kapsamında bir internet sitesi de hazırlandı. Maltepe Belediyesi 8

amacı gerçekleştirmesi bakımından incelenip değerlendirildi. Rapora göre 2020

yılında belediye,

- Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm

paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

amacını yüzde 74,

- Mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli, tercih edilen bir kent

yaratmak amacını yüzde 73,

- Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaşam için kaynakları ileri dönüştüren,

çevreci atık yönetimine sahip yeşil zengini bir kent yaratmak amacını yüzde 72,

- Tüm canlıları farklılıklarıyla kapsayan, hak temelli, bilimsel, adil, güvenli ve

eşitlikçi bir kent yaratmak amacını yüzde 65,

- İstenilen kenti yaratmak için gerekli kurumsal yapıya sahip olmak amacını

yüzde 65,

- Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi

arttırarak kalkınan bir kent yaratmak yüzde 63,

- Gönüllülerin katkılarıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ve eğitime

kolay ulaşılabilen 24 saat yaşanabilir marka bir kent yaratmak amacını yüzde 53,

Belediye bu raporla ortalama yüzde 63,375 oranında bir başarı sağlarken

yetkililer, bu raporla eksikliklerin de görüldüğünü ve ileriki dönemlerde buna

yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Vatandaşlar rapora

https://kentekatilim.org/belediye/3427 adresinden ulaşabilecek.

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KUTU

MoDeL: STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI NEDİR?

MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı (www.kentekatilim.org),

belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans

programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri

şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil

toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan

belediyeye iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan

belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer

yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra

araç, belediyenin izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerine katkı sunan bir

altyapı sunmaktadır.

KAYNAK:istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)