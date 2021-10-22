TESEV ‘STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM PROGRAMI’ RAPORU AÇIKLANDI

TESEV tarafından hazırlanan ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım Programı’
raporuna göre Maltepe Belediyesi tüm paydaşların etkin ve verimli olduğu
kent yaratma amacını yüzde 74 ve mimari açıdan özgün, güvenli ve tercih
edilen bir kent amacını ise yüzde 73 oranında gerçekleştirdi. Maltepe
Belediyesi şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından da başarılı bulundu.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliğiyle finanse edilen ve TESEV
tarafından hazırlanan ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım Programı’na Maltepe
Belediyesi de dâhil oldu. Hazırlanan rapora göre Maltepe Belediyesi 2020
yılında kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm
paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak
amacını yüzde 74 ve mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli,
tercih edilen bir kent yaratmak amacını ise yüzde 73 oranında gerçekleştirdi.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından da Maltepe Belediyesi başarılı bulundu.
ORTALAMA YÜZDE 63’LÜK BAŞARI
Maltepe Belediyesi, TESEV öncülüğünde hazırlanan, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti işbirliğiyle finanse edilen ‘Stratejik Plan İzleme ve Katılım
Programı’na katıldı. 2024 yılına kadar stratejik planların incelemeye alınacağı
program kapsamında bir internet sitesi de hazırlandı. Maltepe Belediyesi 8
amacı gerçekleştirmesi bakımından incelenip değerlendirildi. Rapora göre 2020
yılında belediye,
- Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm
paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak
amacını yüzde 74,
- Mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli, tercih edilen bir kent
yaratmak amacını yüzde 73,
- Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaşam için kaynakları ileri dönüştüren,
çevreci atık yönetimine sahip yeşil zengini bir kent yaratmak amacını yüzde 72,
- Tüm canlıları farklılıklarıyla kapsayan, hak temelli, bilimsel, adil, güvenli ve
eşitlikçi bir kent yaratmak amacını yüzde 65,
- İstenilen kenti yaratmak için gerekli kurumsal yapıya sahip olmak amacını
yüzde 65,
- Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi
arttırarak kalkınan bir kent yaratmak yüzde 63,
- Gönüllülerin katkılarıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ve eğitime
kolay ulaşılabilen 24 saat yaşanabilir marka bir kent yaratmak amacını yüzde 53,
Belediye bu raporla ortalama yüzde 63,375 oranında bir başarı sağlarken
yetkililer, bu raporla eksikliklerin de görüldüğünü ve ileriki dönemlerde buna
yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Vatandaşlar rapora
https://kentekatilim.org/belediye/3427 adresinden ulaşabilecek.
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KUTU
MoDeL: STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI NEDİR?
MoDeL: Stratejik Plan İzleme ve Katılım Aracı (www.kentekatilim.org),
belediyelerin beş yıllık stratejik planları, yıllık faaliyet raporları ve performans
programlarını ve bu belgelerde yer alan hedef, alt hedef, gösterge ve faaliyetleri
şeffaf, anlaşılır ve etkileşimli şekilde sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç sivil
toplum kuruluşlarına, belediyenin faaliyetleri ile ilgili önerilerini doğrudan
belediyeye iletme fırsatı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bu araç bir yandan
belediyenin hangi amacına ne ölçüde ulaştığını izleme ve değerlendirmeyi, diğer
yandan etkin iş birliklerine imkân vermeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra
araç, belediyenin izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerine katkı sunan bir
altyapı sunmaktadır.
KAYNAK:istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)