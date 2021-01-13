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Semt Pazarında Belediye Denetimi

Maltepe Belediyesi, pandemi sebebiyle çalışmalarını yoğunlaştırdığı gibi, semt pazarlarında da denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarı yapılan pazarcı esnafına denetim sonrası, çöp torbası dağıtımı gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2021 Çarşamba 09:54
Semt Pazarında Belediye Denetimi
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Maltepe Belediyesi, Altayçeşme mahallesinde kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetime Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Yahya Han ve Salih Kara, Temizlik İşleri Müdür Ali Yüce ve Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz katıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik olarak uyarılan pazarcı esnafına, denetim sonrası temizlik ekipleri tarafından çöp torbası dağıtımı yapıldı. Ayrıca vatandaşlar da, pandemi konusunda kurallara uyması noktasında bilgilendirildi.

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