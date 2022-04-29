Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki 80 fırın ve 80 unlu mamuller satış yerleri ve marketleri denetleyen Maltepe Belediyesi ekipleri göz açtırmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan deneyimli gıda mühendisleri ve zabıtalar eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, et, süt, unlu mamul gibi temel gıda maddeleriyle işletmelerin mutfak ve satış yerleri hijyen açısından denetlendi.

BÜTÜN KONTROLLER YAPILDI

Denetimlerde gıda işletmelerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığına bakıldığı gibi personelin hijyen eğitim belgelerinin kontrolü gerçekleştirildi ve gıda işletmelerinin düzenli bir şekilde yaptırması gereken haşere ilaçlamasının kontrolü yapıldı. Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, yapılan denetimlerin Ramazan Bayramı süresince de sıkı bir şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti. (29.04.2022)