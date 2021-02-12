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Pandemide 12 Bin 60 Öğrenciye Eğitim Desteği

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, pandemiyle mücadeleyle geçen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 12 bin 60 öğrenciye eğitim desteği verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 14:11
Pandemide 12 Bin 60 Öğrenciye Eğitim Desteği
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Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında pandemiye rağmen eğitimlere ara vermedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, çok sayıda öğrencinin yararlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarını uzaktan eğitim yöntemiyle çevrim içi ortama taşıdı. 

 

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEDE YÜZDE 86.28’LİK BAŞARI

 

LGS ve YKS hazırlık grupları için, öğretmenleri tarafından uzaktan eğitim ders videoları yayımlandı.  Ders yayınları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından ve çevrim içi eğitim panelinden gerçekleştirildi. İlçedeki öğrenciler için 35 adet deneme sınavı düzenlendi. YKS için sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek 7 adet yüz yüze deneme sınavı yapıldı. Deneme sınavlarıyla sınava girecek öğrencilere kendilerini test etme, sınav tecrübesi kazandırma, sınav stresini üzerlerinden atmalarına yardımcı olma hedeflendi. Maltepeli öğrencilerin derslerinin online eğitimlerle desteklenmesiyle üniversiteye yerleşme oranında yüzde 86.28 başarı yakalandı. 

 

PANDEMİDE EĞİTİMLER ÇEVRİM İÇİNE TAŞINDI

 

Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde, yaşları 4 ila 13 arasında değişen çocuklar için  pandemi öncesinde bilim, eğlenceli deney, satranç ve zumba dersleri gerçekleştirildi. Pandemiyle birlikte piyano, gitar, eğlenceli bilim, satranç, resim dersleri, Erasmus Projesi kapsamında Almanca eğitimleri çevrim içi ortamda devam etti.

 

KÜTÜPHANELERİ 18 BİN 890 KİŞİ ZİYARET ETTİ

 

Senih Tongsir Kütüphanesi, Yalvaç Ural Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, Çınar Camii Halk Kütüphanesi, Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu, Fındıklı Eğitim Evi Kütüphanesi, Türkiye Yazarlar Sendikası Kütüphanesi, pandemi süresi boyunca yarı oranlı hizmet vererek 18 bin 890 ziyaretçiye kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle ödünç kitap uygulaması hizmeti ise 2020 yılında geçici olarak durduruldu.

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