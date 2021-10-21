Maltepeli sporculara sağlıklı yaşam ve spor psikolojisi eğitimi

BESLENMEDEN PSİKOLOJİYE

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ilçede çeşitli dallarda faaliyet gösteren kulüplere ve amatör sporculara yönelik bir seminer düzenledi. Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde görevli Uzman diyetisyen Tuğba Kahvecioğlu’nun sağlıklı yaşam ve doğru beslenmeyle ilgili sunumuyla başlayan seminer, Doç. Dr. Ahmet Bedel’in spor psikolojisi üzerine verdiği eğitimle devam etti.

1 SAATLİK BİLGİLENDİRME

Kahvecioğlu sunumunda, beslenmeyle ilişkili hastalıklar, fiziksel aktivite, bazal metabolizma hızı enerji gereksinimi, metabolizma, besin grupları, besin öğeleri, yeterli ve dengeli beslenme, bel çevresi ve öğün düzeni gibi konularda bilgilendirici açıklamalar yaptı. Doç. Dr. Ahmet Bedel ise, bireyin kendisini motive ve mutlu eden şeyleri nasıl keşfedeceğinin ve bundan sonra bu alanda nasıl iyi performans gösterebileceğinin ipuçlarını içeren 1 saatlik bir eğitim gerçekleştirdi. (21.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)