Maltepeli kadınlardan yıl sonu kermesi

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Üreten Engelliler Merkezi Çalışkan Karıncalar Atölyesi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Fındıklı, Gülsuyu, Esenkent ve Başıbüyük Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde yıl boyunca eğitim alan farklı yaş aralığından kadınların kermesine Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Maltepe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden ders alan kursiyerlerin kermesi Küçükyalı’da bulunan Adnan Kahveci Parkı’nda gerçekleşti.

Kermeste dikiş giyim üretimi, iğne oyası, el örgü, mefruşat ve amigurumi, biçki dikişi, ahşap işçiliği, gümüş takı tasarımı kurslarındaki eğitimlerini tamamlayan kadınlar hazırladıkları ürünleri sundu. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince açılan stantta, şiddete uğrayan kadınların kullanacağı KADES uygulamasına kayıt ve uygulamanın kullanımıyla ilgili bilgi verildi. Kermeste ev aksesuarları, örtüler, salon takımları, havlu, bohça, masa örtüsü, desen panoları, kolye ve gümüş takı tasarımları, geleneksel el sanatlarını yaşatan iğne oyası tülbent modelleri, giysiler vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)