Maltepe’den “barınamayan” öğrencilere müjde

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte okulların yeniden açılmasının ardından öğrencilerin yurt ve barınma sorunu Türkiye’nin gündemine oturdu. Maltepe Belediyesi, açmaya hazırlandığı misafirhaneyi ilk etapta ücretsiz olarak kız öğrencilerin hizmetine sunmaya karar verdi.



“GENÇLERİMİZİ SOKAKTA BIRAKMAYACAĞIZ”



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmalarını tamamlayıp hizmete açacakları misafirhanenin, ekonomik durumu yeterli olmayan, devlet yurtlarına başvuruda bulunan ancak yerleşemeyen üniversite öğrencilerine ilk aşamada ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin parklarda, sokaklarda yatmak zorunda kalmasını kabullenemediğini ifade eden Kılıç, “Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimiz bugün büyük bir özveriyle çalışıp üniversiteyi kazandı ancak barınma sorunu ile karşı karşıya. Biz de bu soruna karşı Maltepe Belediyesi olarak harekete geçme kararı aldık. Misafirhanemizin kapılarını ekonomik durumu yeterli olmayan ve devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerimize sonuna kadar açıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında bugün üniversite öğrencileri parklarda sabahlıyor. Ülkemizin geleceği gençlerin içinde bulunduğu bu durumu kabullenemiyorum. Tüm bu sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Hiçbir genç kardeşimizi açıkta bırakmayacağız. Türkiye’yi sokakta bulmadık. Gençlerimizi de sokakta bırakmayacağız” dedi.



7/24 GÜVENLİ MİSAFİRHANE



Maltepe Belediyesi bünyesinde hizmete açılacak misafirhane 30 kız öğrenciye ilk etapta ücretsiz hizmet verecek. İki katta 7 odaya yerleştirilecek öğrenciler 3 ve 5 kişilik odalarda kalacak. Çamaşır, ütü ve kurutma gibi imkanların da sağlandığı misafirhanede temizlik ve güvenlik personeli bulunurken, öğrenciler 7/24 güvenliği sağlanacak olan bu merkezde gönül rahatlığıyla konaklayabilecek. Misafirhane için başvuruda bulunacak öğrenciler 0216 489 1032 numaralı telefonu arayabilir

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)