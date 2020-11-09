Maltepe’den Azerbaycan Ordusuna Destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycanlı askerlere yazdığı mektupta, “Maltepe’de yaşayan kardeşlerinizin yüreği de sizler için çarpmaktadır” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısı devam ederken, Maltepe’den Azerbaycan ordusuna anlamlı bir destek geldi. Maltepe Belediyesi, Shamisdan Aliev tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında hazırladığı malzemeleri Azerbaycan ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıkardı. Azerbaycan ordusunun yanında olduklarını vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, askerlere yazdığı mektupta, “Tarih boyunca sorun yaratmaktan başka bir varlık göstermeyen işgalci komşusuna tarihi bir ders verecek olan ‘İkinci Devletimiz’ Azerbaycan ordusunun haklı savaşında gösterdiği kahramanlığı en samimi duygularımla selamlıyorum” dedi.

“KARDEŞLERİMİZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKTIR”

Azerbaycan ordusunun zafere çok yakın olduğuna inandığını ifade eden Başkan Kılıç, “Topraklarının 28 yıldır işgal edilmesi karşısında sabırlı bekleyişinin provokasyon ile delinmek istenmesine en onurlu yanıtı veren Azerbaycan için zafer her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Haklı savaşında yanında olduğumuz Azerbaycan Ordusunun işgal altındaki topraklarında esir gibi yaşayan kardeşlerimizin tamamını en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşturacağına ve ülkesini nefret saldırısından kurtaracağına inanıyorum” dedi.

Türk milletinin en kutsal değerinin topraklarını savunmak olduğunu belirten Kılıç, “Bunu hala anlamayanlar, tarihin bir kez daha tekerrür etmesiyle büyük bir bozguna uğrayacaklardır. Bütün Türkiye’de olduğu gibi İstanbul Maltepe’de yaşayan kardeşlerinizin yüreği de sizler için çarpmaktadır. Azerbaycan Ordusunun yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyor, haklı savaşınızda şehit olan asker ve sivil kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Zafer, toprakları son işgalciden temizlenene kadar savaş verecek olan Azerbaycan Ordusunun olacaktır! Maltepe Belediyesi Shamisdan Aliev’in organize ettiği yardım kampanyası kapsamında hazırladığı malzemeleri Can Azerbaycan Ordusuna ulaştırılmak üzere Sayın Aliev’e teslim edecek” diyerek, Azerbaycan ordusu askerlerine yanlarında olduğunu iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)