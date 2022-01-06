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Maltepe’de atık ve asbeste geçit yok

Daha sağlıklı ve temiz bir kent için çalışmalarına hız veren Maltepe Belediyesi, 2021 yılında yaklaşık 3.5 milyon ambalaj atığı topladı. Ayrıca 279 asbest denetimi gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 14:56
Maltepe’de atık ve asbeste geçit yok
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Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılında 3 milyon 510 bin 455 kilogram ambalaj atığı topladı. Çalışmalar kapsamında 819 bin 880 kilogram cam atığı, 188 bin 330 kilogram tekstil atığı, 150 bin 780 atık yağ ve 3 bin 415 kilogram elektronik atık  geri dönüşüme kazandırıldı.

GÜRÜLTÜ DENETİMİ HIZ KESMEDİ

2021 yılında kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan; kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde bulunan asbestte 279 denetim gerçekleştirilirken bin 973 atık pil ve eczanelerde oluşturulan toplama noktalarından da 2 bin 300 atık ilaç toplandı.

Ayrıca gürültü kirliliğiyle de mücadele eden ekipler, 270 adet gürültü kirliliği denetimi, 83 adet hava kirliliği denetimiyle 103 adet çevresel görüş denetimi gerçekleştirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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