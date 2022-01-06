Maltepe’de atık ve asbeste geçit yok

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021 yılında 3 milyon 510 bin 455 kilogram ambalaj atığı topladı. Çalışmalar kapsamında 819 bin 880 kilogram cam atığı, 188 bin 330 kilogram tekstil atığı, 150 bin 780 atık yağ ve 3 bin 415 kilogram elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı.

GÜRÜLTÜ DENETİMİ HIZ KESMEDİ

2021 yılında kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan; kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde bulunan asbestte 279 denetim gerçekleştirilirken bin 973 atık pil ve eczanelerde oluşturulan toplama noktalarından da 2 bin 300 atık ilaç toplandı.

Ayrıca gürültü kirliliğiyle de mücadele eden ekipler, 270 adet gürültü kirliliği denetimi, 83 adet hava kirliliği denetimiyle 103 adet çevresel görüş denetimi gerçekleştirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)