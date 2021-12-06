Maltepe’de 5 Aralık Kadın Hakları Günü Unutulmadı

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümünde

Maltepe'de özel bir panel düzenlendi. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür

Merkezi'ndeki panelde gazeteci ve avukat kadınlar kadınların sorunlarını

konuştu. Esra Açıkgöz ve Kenan Özer'in kadına şiddet belgeselinin gösterimi

yapıldı.

Maltepe Belediyesi, 5 Aralık 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme

hakkının verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenledi. Panel,

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gazeteci

Mutlu Hesapçı’nın moderatörlüğünü üstlendiği panele KRT TV Programlar Müdürü

Hilal Solmaz, KRT TV Sunucusu Şebnem Yiğit, Av. Uzl. Kardelen Yarli, Avukat Özge

Güngör ve yönetmen Esra Açıkgöz katıldı. Konuklar, Türkiye’de kadınların yaşadığı

sorunları, psikolojik ve fiziki şiddeti, iş yerlerindeki ayrımcılığı, hukuki haklarını ve birçok

konuda kadınların yaşadıkları sıkıntıları konuştu. Konuklar, kadınlar ve erkekler arasında

hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede önemine dikkat

çekerek kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulmasına, devleti kadınları korumak ve şiddeti

önlemek için gerekli tedbirleri almaya davet etti.



KADINA ŞİDDET DURMUYOR

Mutlu Hesapçı, değişik gazete ve platformlardan alınan verilere göre Türkiye’de

326 günde en az 85 kadının öldüğünü, 193 kadının şüpheli ölümünün

yaşandığını paylaşarak, sosyal medyanın gücüyle yaşanan süreçten çok daha

fazla haberdar olunduğunu söyledi. Avukat Kardelen Yarli, İstanbul

Sözleşmesi’nden bir gece yarısı usul ve esasa aykırı olarak çıkıldığını, sistemin

kadınların yan yana gelmesini istemediğini belirterek kadınların dayanışma

içinde hareket etmesinin önemine değindi. İstanbul Barosu Kadın Hakları

Merkezi olarak şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunduklarını

anımsatan Ayarli, “Şiddet görme tehdidi altındaki kadının güvenli bir yere

yönlendirilerek sonrasında ilgili kurumlara durumun iletilmesi gerekiyor.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti, tacizi engellemek adına

kullanıcılara sunulan acil müdahale uygulaması KADES’i akıllı cep

telefonlarına indirebilirsiniz. Yalnız ve çaresiz değilsiniz.” dedi.

‘ŞİDDET BİR GÜNDE BAŞLAMIYOR’

Şebnem Yiğit, İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıktan sonra kadın cinayetlerinde

düşüş olmadığını aksine cinayetlerin arttığını ifade ederek “Şiddet bir günde

başlamıyor. Kıskançlık aşırıysa eğer hastalıktır. Lütfen uyanık olun. Sizi

sınırlandıran tavizler vermeyin. Şiddeti gördüğünüz anda uzaklaşın. Özellikle

eril kelimelerden uzak durun. Çocukları yetiştirirken eril kelimelerden uzak

durun. Örneğin kadın diyelim bayan demeyelim. Küçük gözükmekle birlikte

yönlendiricidir. Ev yöneten kadın neleri yönetmez. Yönetici olmaktan, siyasete

girmekten kaçınmayın. Kadınlar birbirinize yol açın. Birbirinize destek

vermekten vazgeçmeyin.” şeklinde konuştu. Medyada kadın cinayetlerinin

veriliş tarzının suç işlenmeye teşvik şeklinde geliştiğine dikkat çeken Yiğit,

“Yaşamını yitiren ya da yaralanan kadının fotoğrafı ifşa ediliyor. Erkeğin

fotoğrafı verilmiyor. Haber veriliş şeklinin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor.”

diye konuştu. Hilal Solmaz, 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 17

kadının seçilerek, dünyada en çok kadın bulunan 2. meclis olduğunu, günümüzde Türk

kadınının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsiliyetinin halen düşük rakamlarda olduğuna

dikkat çekerek “Medya sektörü kadın görünürlüğünün en fazla bulunduğu yer ama çok fazla

kadın yöneticiyi dergi, gazete ve televizyonda göremiyoruz. Yeni bir medya oluşumu var.

Orada varlığımızı gösterebiliyoruz ama ana akım medyada kadın temsiliyeti çokta istediğimiz

yerde değil.” ifadelerini kullandı. Av.Özge Güngör, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme

hakkını pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce aldığına işaret ederek kadınların haklarına

herkesten fazla sahip çıkması gerektiğine değindi.

‘ŞİDDETİN YÜZÜ’ BELGESELİ YAYIMLANDI

Panelin ardından gazeteci Esra Açıkgöz’ün Kenan Özer ile birlikte hazırladığı

“Şiddetin Yüzü” isimli belgesel yayımlandı. Belgeselde, erkeklerin kimyasal

saldırısına uğrayan üç kadının yaşadıkları ve talepleri sunuldu. Belgesel

gösteriminin ardından Açıkgöz ve Özer’le film üzerine söyleşi yapıldı. Açıkgöz,

toplumsal sorunlarla ilgili haberler yaptığını, 20 yıllık gazetecilik hayatında en

zorlandığım konulardan birini belgesele dönüştürdüklerini, mağdur olan üç

kadının cesaretiyle bu belgeselin ortaya çıktığını söyledi.(06.12.2021)