Maltepe’de 5 Aralık Kadın Hakları Günü Unutulmadı

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümünde
Maltepe'de özel bir panel düzenlendi. Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür
Merkezi'ndeki panelde gazeteci ve avukat kadınlar kadınların sorunlarını
konuştu. Esra Açıkgöz ve Kenan Özer'in kadına şiddet belgeselinin gösterimi
yapıldı.
Maltepe Belediyesi, 5 Aralık 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme
hakkının verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenledi. Panel,
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gazeteci
Mutlu Hesapçı’nın moderatörlüğünü üstlendiği panele KRT TV Programlar Müdürü
Hilal Solmaz, KRT TV Sunucusu Şebnem Yiğit, Av. Uzl. Kardelen Yarli, Avukat Özge
Güngör ve yönetmen Esra Açıkgöz katıldı. Konuklar, Türkiye’de kadınların yaşadığı
sorunları, psikolojik ve fiziki şiddeti, iş yerlerindeki ayrımcılığı, hukuki haklarını ve birçok
konuda kadınların yaşadıkları sıkıntıları konuştu. Konuklar, kadınlar ve erkekler arasında
hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına yönelik şiddeti önlemede önemine dikkat
çekerek kadınlara yönelik ayrımcılığın son bulmasına, devleti kadınları korumak ve şiddeti
önlemek için gerekli tedbirleri almaya davet etti.
KADINA ŞİDDET DURMUYOR
Mutlu Hesapçı, değişik gazete ve platformlardan alınan verilere göre Türkiye’de
326 günde en az 85 kadının öldüğünü, 193 kadının şüpheli ölümünün
yaşandığını paylaşarak, sosyal medyanın gücüyle yaşanan süreçten çok daha
fazla haberdar olunduğunu söyledi. Avukat Kardelen Yarli, İstanbul
Sözleşmesi’nden bir gece yarısı usul ve esasa aykırı olarak çıkıldığını, sistemin
kadınların yan yana gelmesini istemediğini belirterek kadınların dayanışma
içinde hareket etmesinin önemine değindi. İstanbul Barosu Kadın Hakları
Merkezi olarak şiddet mağduru kadınlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunduklarını
anımsatan Ayarli, “Şiddet görme tehdidi altındaki kadının güvenli bir yere
yönlendirilerek sonrasında ilgili kurumlara durumun iletilmesi gerekiyor.
Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti, tacizi engellemek adına
kullanıcılara sunulan acil müdahale uygulaması KADES’i akıllı cep
telefonlarına indirebilirsiniz. Yalnız ve çaresiz değilsiniz.” dedi.
‘ŞİDDET BİR GÜNDE BAŞLAMIYOR’
Şebnem Yiğit, İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıktan sonra kadın cinayetlerinde
düşüş olmadığını aksine cinayetlerin arttığını ifade ederek “Şiddet bir günde
başlamıyor. Kıskançlık aşırıysa eğer hastalıktır. Lütfen uyanık olun. Sizi
sınırlandıran tavizler vermeyin. Şiddeti gördüğünüz anda uzaklaşın. Özellikle
eril kelimelerden uzak durun. Çocukları yetiştirirken eril kelimelerden uzak
durun. Örneğin kadın diyelim bayan demeyelim. Küçük gözükmekle birlikte
yönlendiricidir. Ev yöneten kadın neleri yönetmez. Yönetici olmaktan, siyasete
girmekten kaçınmayın. Kadınlar birbirinize yol açın. Birbirinize destek
vermekten vazgeçmeyin.” şeklinde konuştu. Medyada kadın cinayetlerinin
veriliş tarzının suç işlenmeye teşvik şeklinde geliştiğine dikkat çeken Yiğit,
“Yaşamını yitiren ya da yaralanan kadının fotoğrafı ifşa ediliyor. Erkeğin
fotoğrafı verilmiyor. Haber veriliş şeklinin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor.”
diye konuştu. Hilal Solmaz, 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 17
kadının seçilerek, dünyada en çok kadın bulunan 2. meclis olduğunu, günümüzde Türk
kadınının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsiliyetinin halen düşük rakamlarda olduğuna
dikkat çekerek “Medya sektörü kadın görünürlüğünün en fazla bulunduğu yer ama çok fazla
kadın yöneticiyi dergi, gazete ve televizyonda göremiyoruz. Yeni bir medya oluşumu var.
Orada varlığımızı gösterebiliyoruz ama ana akım medyada kadın temsiliyeti çokta istediğimiz
yerde değil.” ifadelerini kullandı. Av.Özge Güngör, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme
hakkını pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce aldığına işaret ederek kadınların haklarına
herkesten fazla sahip çıkması gerektiğine değindi.
‘ŞİDDETİN YÜZÜ’ BELGESELİ YAYIMLANDI
Panelin ardından gazeteci Esra Açıkgöz’ün Kenan Özer ile birlikte hazırladığı
“Şiddetin Yüzü” isimli belgesel yayımlandı. Belgeselde, erkeklerin kimyasal
saldırısına uğrayan üç kadının yaşadıkları ve talepleri sunuldu. Belgesel
gösteriminin ardından Açıkgöz ve Özer’le film üzerine söyleşi yapıldı. Açıkgöz,
toplumsal sorunlarla ilgili haberler yaptığını, 20 yıllık gazetecilik hayatında en
zorlandığım konulardan birini belgesele dönüştürdüklerini, mağdur olan üç
kadının cesaretiyle bu belgeselin ortaya çıktığını söyledi.(06.12.2021)