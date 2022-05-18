Maltepe'nin dört bir yanında bakım mesaisi

Maltepe genelinde yeşil alanları çok daha sağlıklı ve konforlu bir hale getirmek adına mesaisine devam eden Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ot Biçme ve Tırpan Ekibi tarafından bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapılıyor.