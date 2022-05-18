Maltepe'nin dört bir yanında bakım mesaisi

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner
Ekipler, yol kenarlarında ve tüm yeşil sosyal alanlarda ot biçme ve tırpan çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlara konforlu alanlar sunmak adına titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayı boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerden dolayı Cevizli Mahallesi genelinde çalışmalara ağırlık verirken, Altayçeşme Mahallesi, Feyzullah Mahallesi, Çınar Mahallesi, Zümrütevler Mahallesi, Gülsuyu ve İdealtepe Stadı çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirdiği tırpan ve ot biçme çalışmalarıyla alanı tertemiz bir görüntüye kavuşturdu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)