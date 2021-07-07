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Maltepe Meclisi’nde Temmuz’da hayatını kaybedenler anıldı

Maltepe Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantıları başladı. 2 Temmuz Madımak Katliamı ile 5 Temmuz Başbağlar Katliamı’nda hayatını kaybedenler anıldı. 15 Temmuz’da şehit olanlar da unutulmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:11
Maltepe Meclisi’nde Temmuz’da hayatını kaybedenler anıldı
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Maltepe Belediye Meclisi, kademeli normalleşme tedbirlerinden sonraki ilk toplantısını düzenledi. Toplantı, Maltepe Belediye Meclisi 1. Grup Başkanvekili Yusuf Koçhan yönetiminde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temmuz ayının tarihe kara leke olarak geçen iki katliamla anıldığını ifade eden Koçhan, “5 Temmuz Erzincan Başbağlar Katliamı’nın, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı’nın üzerinden 28 yıl geçti. İslam’a, Müslümanlığa yakışmayan şekilde katledildiler. Katliamları lanetliyorum.” dedi. Gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Zeynep Babacan da, 17 Haziran’da İzmir HDP İl binasına yapılan saldırıyı kınayarak  “Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyorum.” dedi. Gündemde yer alan maddelerin oylanarak karara bağlanmasının ardından bir aylık tatil dönemi başladı. (07.07.2021)

İstanbul Times Haber merkezi /Hüseyin Çetiner

İsranbuk Times Haber Ajansı (İTHA)

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