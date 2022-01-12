Maltepe'de ekipler karla mücadeleye hazır

İstanbul’da olası bir kar yağışı için Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlığını
tamamladı. Yapılan hazırlıkta 5 tuzlama ve küreme aracı, 1 greyder, donanımlı ekipman başta olmak
üzere, 400 ton tuz ve kar şartlarında mücadelede kullanılacak ekipman ile sahada olacak.
EKİPLER 7/24 İŞBAŞINDA
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İhtiyaç halinde vatandaşların talebini karşılamak
için Fen İşleri Müdürlüğü personelimizi ve ekipmanımızı her yıl olduğu gibi bu yılda olası kar yağışı ve
zor kış şartlarına karşılık hazır bulunduruyoruz. İlçemizde karla mücadele kapsamında Maltepe
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda Sivil Savunma, Park ve Bahçeler, Veteriner
İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte görev alacağız’’ ifadeleri kullanıldı.
Maltepe ilçesi genelinde olası bir kar yağışında acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 0216 388 22
23 ve 0216 458 99 99 (dâhili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında
ulaşabilecek.
İstanbul’da olası bir kar yağışı için Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlığını