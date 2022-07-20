Maltepe Belediyesi’nin Aylık Kültür, Sanat Ve Edebiyat Yayını “İstasyon”, Edebiyat Ve Sanat Dünyamızda İz Bırakan Beş Kadını Temmuz Sayısının Kapağına Taşıdı.



Maltepe Belediyesi’nin kültür sanat yayını İstasyon, temmuz sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin kapağı tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak adını tarihe yazdıran Afife Jale ile Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Leyla Erbil ve Didem Madak’a ayrıldı. Bu sayının kapağında şair Didem Madak’ın “Dünyaya bir kadın eli değse, şöyle ağır bir halı gibi çırpılsa, tozlar havalansa…” mısralarına yer verildi. Pelin Batu, Tomris Uyar’ı anlatan “Perileri Öldürmek”, Mahmut Temizyürek “Leyla Erbil’de Başkaldırı”, Yaşar Seyman “Gülüşü Deste Eylerim” isimli yazılarını okurlarla paylaştı.



Derginin yeni sayısında ünlü müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli de en sevdiği on kitabın isimlerini okurlarla paylaştı. Haydar Ergülen “Plaklardan Kasetlere” isimli yazısıyla, 1970’li yıllardan günümüze sevilen eserleri icra eden sanatçıları ve eserlerini okurlara tanıtırken, gazeteci- yazar Nazım Alpman 2020 yılında yaşama veda eden Türk müziğinin duayeni piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk’un doğum günü dolayısıyla Selçuk’u anlatan “Herkesin Hayatında İzi Var” isimli yazıyı derginin sayfalarına taşıdı. Gazeteci, yazar Nebil Özgentürk Sivas Katliamı’nın 29. yılında “Kalbin ve Alevin İçinden” isimli yazıyı, Nurten Geroğlu yazar Rıfat Ilgaz’ın 29. ölüm yıl dönümünde “Ölmedik Ya, Yaşıyoruz İşte” isimli yazıyı kaleme aldı.



CÜNEYT ARKIN İLE RÖPORTAJ DA YER ALDI



Gazeteci Bircan Usallı Silan, geçtiğimiz ay vefat eden Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın ardından kaleme aldığı “O Ölmez ki” başlıklı yazısında Arkın ile yaptığı röportajı okurlarla paylaştı. Yeşilçam ve hayatıyla ilgili yapılan röportajında Arkın “Türk sinemasının geçmişini ve bugününü nasıl karşılaştırırsınız” sorusunu “O dönemde sinemanın başka bir tadı vardı. Güzelliği vardı, iyiydi. Herkes aileden biriydi, duygular sıcaktı, samimiydi. Karakterler ne kadar efsane gibi olsalar da içimizden biriydiler. Gerçekten Yeşilçam’ı deyim yerindeyse biraz ıskaladık. Yoksa Yeşilçam bambaşka bir şey. Eski filmleri ben hızlandırılmış bir şekilde tekrar tekrar izliyorum. Gerçekten atladığımız, ıskaladığımız çok güzel şeyler var. Yakın bakın o ışık, o sahne düzenlemeleri… Hele o siyah beyazlarda gece ışıkları her biri bir tablodur.” şeklinde yanıtlamıştı.



USTA KALEMLERDEN YAZILAR



Nasuh Mahruki “Doğa Sporlarının Dönüştürücü Etkisi”, Barış İnce “Yeni Kitap Yeni Heyecan”, Kürşat Başar “Romanlar, Benim Zaman Makinem”, Ataol Behramoğlu “Yaratma Dürtüsü”, Can Ersal “Orhan Kemal ve İstanbul”, Nebahat Ayhan “Zorlu Yolun Çılgın Yolcusu”, Zeynep Oral “Yaz Aylarında Sevdiklerimden Aşk Tarifleri” isimli yazılarıyla okurlarla buluştu.