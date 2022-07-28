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Maltepe Belediyesi’nden Öğrencilere LGS Kampı

Maltepe Belediyesi, sekizinci sınıf öğrenciler için ücretsiz LGS ön hazırlık kampı düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 09:13
Maltepe Belediyesi’nden Öğrencilere LGS Kampı
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Maltepe Belediyesi, yaz döneminde sekizinci sınıf öğrencileri için üç hafta sürecek ücretsiz Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ön hazırlık kampı düzenleyeceğini duyurdu. Dersler Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nin İdealtepe Mahallesi Mızrak Sokak No:4 Kat:1’de bulunan adresinde hafta içi gerçekleşecek. Kampta yedinci sınıftan sekizinci sınıfa geçen öğrenciler için temel Türkçe, temel matematik, temel fen bilimleri dersleri verilecek.
KAYITLAR 1 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Kontenjanlarla sınırlı olacak eğitime başvurular 1-11 Ağustos tarihlerinde Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Detaylı bilgi 0 216 549 10 13 numaralı telefondan alınabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 28.07.2022 09:16
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