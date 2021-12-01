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Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor

Kadınların sorunlarını kadınlar konuşuyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2021 Çarşamba 09:10
Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor
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Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Günü için çok özel bir panel düzenliyor. Maltepe Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen panelde güçlü kariyerleriyle dikkat çeken
kadınlar Türkiye’deki kadınların sorunlarını masaya yatırıyor, çözüm odaklı tavsiyelerde bulunuyor.
Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 5 Aralık Pazar günü saat 14’te başlayacak panele
Fox TV’de görev yapan gazeteci Fulya Öztürk, KRT Programlar Müdürü Hilal Solmaz, KRT Sunucusu
Şebnem Yiğit, Av. Uzl. Kardelen Yarli, Avukat Özge Güngör ve yönetmen Esra Açıkgöz gazeteci Mutlu
Hesapçı moderatörlüğünde bir araya gelecek. Birbirinden değerli isimler Türkiye’de kadınların
yaşadığı sorunları, psikolojik ve fiziki şiddeti, iş yerlerindeki ayrımcılığı, hukuki haklarını ve birçok
konuda kadınların yaşadıkları sıkıntıları paylaşacak.

Maltepeli kadınların ücretsiz olarak katılacağı sempozyumda Esra Açıkgöz’ün Kenan Özer ile birlikte
çektiği ‘şiddetin Yüzü’ belgeseli de yayımlanacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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