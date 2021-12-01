Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor

Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Günü için çok özel bir panel düzenliyor. Maltepe Belediyesi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen panelde güçlü kariyerleriyle dikkat çeken

kadınlar Türkiye’deki kadınların sorunlarını masaya yatırıyor, çözüm odaklı tavsiyelerde bulunuyor.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 5 Aralık Pazar günü saat 14’te başlayacak panele

Fox TV’de görev yapan gazeteci Fulya Öztürk, KRT Programlar Müdürü Hilal Solmaz, KRT Sunucusu

Şebnem Yiğit, Av. Uzl. Kardelen Yarli, Avukat Özge Güngör ve yönetmen Esra Açıkgöz gazeteci Mutlu

Hesapçı moderatörlüğünde bir araya gelecek. Birbirinden değerli isimler Türkiye’de kadınların

yaşadığı sorunları, psikolojik ve fiziki şiddeti, iş yerlerindeki ayrımcılığı, hukuki haklarını ve birçok

konuda kadınların yaşadıkları sıkıntıları paylaşacak.

Maltepeli kadınların ücretsiz olarak katılacağı sempozyumda Esra Açıkgöz’ün Kenan Özer ile birlikte

çektiği ‘şiddetin Yüzü’ belgeseli de yayımlanacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)