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Maltepe Belediye Tiyatrosu’na ödül

Maltepe Belediye Tiyatrosu, Ege Tiyatrolar Birliği’nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde “Özdemir Nutku Bölge Özel Ödülü” ne layık görüldü. İzmir’in sembol yapılarından ve önemli kültür merkezlerinden biri olan tarihi Havagazı Fabrikası’nda önceki gün düzenlenen törende ödülü Maltepe Belediye Tiyatrosu adına Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 09:19
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na ödül
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Erdelikara, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği Uluslararası Tiyatro Festivali, Avrasya Tiyatrolar Birliği ile ülkeler arası kültürel işbirliklerini artırması ve teşvik etmesi, katıldığı ulusal ve uluslararası festivaller, yurt dışında ülkemizi temsil etmesi ve aldığı ödüller nedeniyle her yıl bir tiyatroya verilen “Bölge Özel Ödülü” ne layık görüldüğünü söyledi.

EMEĞİN GÖRÜLMESİ SEVİNDİRİCİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın bizzat içinde yer alarak destek verdiği Avrasya Tiyatrolar Birliği projesine giderek büyüdüğüne ve hiç beklemedikleri yerlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkat çeken Erdelikara “Birliğimize 25 üye ülkenin her birinde katılım sağlamak isteyen çok önemli tiyatrolar var. Merkezinin Maltepe’de bulunması sadece ilçemiz adına değil, ülkemiz adına da gurur verici. Böylesine kıymetli bir ödül Maltepe Belediyesi adına bizi çok mutlu etti. Sanatın her alanında çok önemli işler yapılıyor. Verdiğimiz bunca emeğin ulusal boyutta görünüyor olması sevindirici. Bu ödülde bütün oyuncu ve teknik ekibin payı var. Jüriye ve Ege Tiyatrolar Birliği’ne çok teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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