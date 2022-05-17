Maltepe açıklarında 19 Mayıs coşkusu!

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü nedeniyle Maltepeli gençler için Adalar Turu düzenledi. Black Bruin ve HardLine Nutrition’un sponsorluğunda düzenlenen tekne turunda ışık gösterileri ve DJ performansı eşliğinde dans ve zumba gösterileriyle gençler eğlenceli bir gece geçirdi.

GENÇLERLE TEK TEK İLGİLENDİ

Geceye katılıp gençleri selamlayan ve onlarla tek tek tokalaşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bundan yaklaşık 1 asır önce Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’na bindiği gibi gençler de Adalar’a gitmek için başka vapura bindiler. Yolculukların çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk defa Spor İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği böyle bir organizasyonda bir araya geliyoruz. Burada yeni yüzler, genç arkadaşlarım var. Öncelikle zaman ayırıp geldiğiniz için canı gönülden bir belediye başkanınız, arkadaşınız ve abiniz olarak sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bir belediye başkanınız, bir abiniz olarak sizin yanınızda olduğumu anlatmak için buraya geldim. Yolunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun, tam bağımsız Türkiye’de herkes kendi kimliğiyle, kendi kişiliğiyle, kendi adıyla var olsun diyorum. Dediğimiz bir slogan var, diyoruz ki adlarımız farklı olabilir, soyadımız kocaman bir Türkiye arkadaşlar. Ve koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak. Sevginin olmadığı hiçbir yerde dostluk olmaz, kardeşlik olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Birbirimizi seveceğiz, saygı duyacağız, kucaklayacağız. Farklı düşünebiliriz, farklı konuları dile getirebiliriz. Zaten bizi farklı kılan budur. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde gençlerimizin başı dik yürüdüğü bir ülke temennisiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

“CUMHURİYETTEN ASLA VAZGEÇMEYİN”

İngiltere'nin eski Başbakanlarından Winston Churchill’den örnek vererek gençlere yönelik yaptığı konuşmaya devam eden Başkan Ali Kılıç şunları söyledi: “Her şeyin başı inanmaktır. Önce inanacaksınız, zaten bir hedefe kilitlenmiş iseniz onu yapmanın yüzde ellisi inanmaktır, hayal etmektir. Sizler de mutlaka hayal ediyorsunuzdur, hayalleriniz vardır yarınla ilgili. Churcill’i bilir misiniz? Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyan bir liderdir aynı zamanda. ‘Dünyanın değişik orduları vardır ama Anadolu’nun, Türkiye’nin Mustafa Kemal’i vardır’ der. Churchill önemli görevlerde bulunmuş bir isim ama bir gün geliyor görevden ayrılmak zorunda. Ancak görevden ayrılmadan, daha başbakanken Oxford Üniversitesi’nden kendisine bir davetiye geliyor. O seneki mezuniyet törenine kendisini konuşmacı olarak çağırıyorlar. Başbakanlığı bitince ‘ben ne konuşacağım’ diyor. Sonrasında düşünüyor ve davete katılıyor. Sizler gibi gözleri pırıl pırıl parlayan gençlerin karşısına çıkıyor. Mikrofonu eline alıyor. Gençlerin gözlerinin içine bakıyor ve ‘Asla vazgeçmeyin’ diyor. ‘Koskoca başbakan bunu söylemeye mi geldi’ diyorlar. ‘Asla ideallerinizden vazgeçmeyin’ diyor. Alkış kopuyor ve bu konuşma dünya siyaset literatürüne geçmiş en kısa ve en etkili konuşmadır. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinden, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ne diyor Mustafa Kemal, ‘Benim bir idealim vardır, Cumhuriyet. Bu Cumhuriyet’i gençlere bırakıyorum’ diyor. Şükürler olsun asırlık çınar oldu Cumhuriyetimiz, 100 yılı devirecek.”

IŞIK ŞOV... DANS VE ZUMBA

Konuşma sonrası tekne hareket ederek Adalar turu gerçekleştirirken MadyDans Kursu ekipleri muhteşem bir Bachata dans şovu gerçekleştirdi. Gençlerin de eşlik ettiği dans sonrası ışık gösterileri eşliğinde müzik öğretmeni Serdar Yücel, 90’ların Türkçe pop şarkılarından bir demet sundu. Dans ve şarkılarla eğlenceye doyan gençler daha sonra deneyimli zumba eğitmeni Gülşah Aykaç’ın zumba şovuna da katılarak felekten bir gün çaldı. DJ performansı ve halaylarla da harmanlanan gece gençlerin mavi sulardan Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarını yüksek sesle söylemesi ile son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)