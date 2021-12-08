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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri Sona Erdi

Kadına şiddete karşı verilen eğitim seminerleri serisinin sonuncusu Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:47
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri Sona Erdi
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kadın sosyal yaşam merkezlerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerler tamamlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi. ‘‘Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını Bil ve Koru’’ konulu seminerde Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli ve Avukat Esra Kuğu aralarında mültecilerın de olduğu Maltepeli kadınları bilgilendirdi.

İstanbul Sözleşmesi Önemsendi
Seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir, şiddetin resmi makamlara bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır, koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi verildi.
Seminerlere katılan kadınlar Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bu duyarlılıktan dolayı teşekkürler etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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