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Hayat kurtarmak için ilk yardımın ABC'sini öğreniyorlar!

Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi’ne gelen Maltepelilere temel sağlık ve ilkyardım eğitimi verildi. Kalp masajından suni teneffüse kadar bir dizi temel ilkyardım uygulamalarının anlatıldığı eğitime katılanlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:12
Hayat kurtarmak için ilk yardımın ABC'sini öğreniyorlar!
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Feyzullah Mahallesi’ndeki Üreten Engelliler Merkezi’ne düzenlenen ilk yardım eğitimini Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’nde görevli Hemşire Ömür Güden verdi. Eğitimin amacının kadınların kullanabilecekleri acil müdahale tekniklerini öğrenmeleri olduğunu belirten Güden, kalp masajı, suni teneffüs, derslerde yabancı cisim çıkarma, büyüklerde ve çocuklarda temel yaşam desteği, acil tedavi ve ilk yardım arasındaki farklar, 112 arandığında neler yapılmalı gibi konuları işlediklerini, yaşam kurtarma zincirini gösterdiklerini anlattı. “İlk yardımın ABC’si”ni öğretmeye çalıştıklarını aktaran Güden, ilk gün verdiği iki saatlik eğitimin sonunda eğitime katılan kadınların sorularını da cevaplayarak yardımcı oldu.

Kadınlar ilk yardım eğitimi ve diğer kurslar hakkında bilgileri Maltepe Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün 0216 458 99 77 no’lu numarasından edinebilecekler.

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