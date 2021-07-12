banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1356.96
ALTIN
501.54
DOLAR
8.6362
STERLİN
11.9955
EURO
10.2465
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları Hapiste''
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları...
Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı
Obezite Hangi Hastalıklara Yol Açıyor ?
Obezite Hangi Hastalıklara Yol Açıyor...
15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor
15 Temmuz Milli İrade Ruhu...

Gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu

Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı’nda Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar anne babalarıyla eğlendi, gökyüzü ise rengârenk uçurtmalarla doldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:54
Gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu
banner171

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı’nda organize edilen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İlki 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde düzenlenen etkinliğin ikincisine de yoğun bir ilgi vardı. Yüzlerce çocuk Maltepe semalarını uçurtmalarla doldururken, ebeveynler de pandemi sebebiyle açık alanlardan uzak kalan çocuklarının mutluluklarını paylaştı, onlarla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

ÖNCE ISINDILAR, SONRA UÇURTMALARIYLA KOŞTULAR

Maltepe Sahili’nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, önce çocukların ısınmaları için bir koşu etkinliği ile başladı. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde üç gruba ayrılarak aktivite gerçekleştirdi. Çocuklar ısındıktan sonra, velileriyle birlikte etkinlik alanında hazırlanan uçurtmaların başlarına geçtiler ve eğitmenlerin yardımıyla uçurtmalarını uçurdular. Bütün alanın uçurtmalar ve koşan çocuklarla dolmasıyla renkli, mutlu görüntüler ortaya çıktı.

SPOR MÜDÜRÜ PEKİN, ENGELLİ ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

Etkinlik için yaklaşık 350 uçurtmanın hazırlandığını belirten Maltepe Belediyesi Spor Müdürü Vaner Pekin, “Buradaki amacımız Maltepe’de ikamet eden çocukların Maltepe Sahili’nde ebeveynleriyle beraber güzel zaman geçirmeleri, mutlu olmaları.” dedi. Pekin, etkinliğe katılan engelli çocuklar ve gençlerle de özel olarak ilgilenerek, onların da bu keyifli anlara dâhil olması için özen gösterdi. (12.07.2021)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Meclisi’nde Temmuz’da hayatını kaybedenler anıldı
Maltepe Meclisi’nde Temmuz’da hayatını kaybedenler anıldı
Maltepe’den Özbekistan’a kardeşlik köprüsü
Maltepe’den Özbekistan’a kardeşlik köprüsü
Maltepeli çocukların yaz okulu keyfi
Maltepeli çocukların yaz okulu keyfi
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe sahilde özgürlüğe kürek çektiler
Maltepe’de Doğal Afetlere Karşı Devadım
Maltepe’de Doğal Afetlere Karşı Devadım

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169