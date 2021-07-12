Gökyüzü uçurtmayla, çocuklar neşeyle doldu

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Etkinlik Alanı’nda organize edilen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İlki 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde düzenlenen etkinliğin ikincisine de yoğun bir ilgi vardı. Yüzlerce çocuk Maltepe semalarını uçurtmalarla doldururken, ebeveynler de pandemi sebebiyle açık alanlardan uzak kalan çocuklarının mutluluklarını paylaştı, onlarla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

ÖNCE ISINDILAR, SONRA UÇURTMALARIYLA KOŞTULAR

Maltepe Sahili’nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, önce çocukların ısınmaları için bir koşu etkinliği ile başladı. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde üç gruba ayrılarak aktivite gerçekleştirdi. Çocuklar ısındıktan sonra, velileriyle birlikte etkinlik alanında hazırlanan uçurtmaların başlarına geçtiler ve eğitmenlerin yardımıyla uçurtmalarını uçurdular. Bütün alanın uçurtmalar ve koşan çocuklarla dolmasıyla renkli, mutlu görüntüler ortaya çıktı.

SPOR MÜDÜRÜ PEKİN, ENGELLİ ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

Etkinlik için yaklaşık 350 uçurtmanın hazırlandığını belirten Maltepe Belediyesi Spor Müdürü Vaner Pekin, “Buradaki amacımız Maltepe’de ikamet eden çocukların Maltepe Sahili’nde ebeveynleriyle beraber güzel zaman geçirmeleri, mutlu olmaları.” dedi. Pekin, etkinliğe katılan engelli çocuklar ve gençlerle de özel olarak ilgilenerek, onların da bu keyifli anlara dâhil olması için özen gösterdi. (12.07.2021)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)