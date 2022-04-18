Gıda işletmelerine 'atık yağ' denetimi

Ekipler denetimin ilk gününde yaklaşık 20 işletmede incelemelerde bulundu, işletmelere bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlardan bahsedildi. Denetleme ekipleri atık yağların belediye protokollü ve lisanslı firmalarına vermeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Lisans sahibi olmayan ve kayıt dışı olarak toplanan atık yağların nasıl kullanıldığının bilinmediği bu nedenle atık yağların lisanslı firmalara teslim edilmesinin önemi vurgulandı. İşletmelerin atık yağları teslim ederken mutlaka 'Mobil Atık Takip Sistemi' (MoTAT) üzerinden firmanın taşıma numarasını kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağını belediyeye teslim edenlere verilen hediye kampanyasından da bahsedildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)