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Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda birçok noktada asfalt dökümü başta olmak üzere altyapı düzenlemelerini sürdürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:22
Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz
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Ekipler, Altıntepe Mahallesi Demirli Sokak, Esenkent Mahallesi Aydın Caddesi ile Sinan Çıkmazı, Fındıklı Mahallesi Tekin Sokak, Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Alp Caddesi, Gülsuyu Başacar Sokak, Furkan Sokak ve  Kelebek Sokak’ta altyapıya yönelik çalışmalar yaptı. Asfalt dökümünün yanı sıra su borularına yönelik vatandaş talepleri ile kaldırım düzenlemeleri özenle gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zorunlu
ihtiyaçlara yönelik çalışma alanlarını tespit ederken vatandaşlardan gelen talep ve
şikâyetlerin de mutlaka  değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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