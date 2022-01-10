Cemal Süreya dostları Maltepe'de buluştu

Usta şair Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 32. yılında Maltepe'de anıldı.

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde dördüncü kez gerçekleştirilen Cemal Süreya

anmasına şairin yakınları ve dostları ile birlikte çok sayıda sanatçı katıldı.

Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, Artshop Yayıncılık ve Hatay

Restaurant’ın katkılarıyla düzenlenen anma programında şairin şiirleri okundu,

anılar paylaşıldı, belgesel gösterimi ve müzik dinletisi yapıldı.



ÖNCE PARK AÇILIŞI, SONRA ANMA PROGRAMI



Maltepe'de Cemal Süreya Anması öncesinde Altayçeşme Mahallesi'nde Cemal

Süreya Parkı açılışı yapıldı. Şairin büstü ile birlikte dizelerinin yer aldığı bloklar

parkta yerini aldı. Açılışın ardından Cemal Süreya Anması, Maltepe Belediyesi

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış

konuşmasını yapan Maltepe Kent Konseyi Başkanı Eray Aydın, etkinlik

öncesinde Cemal Süreya Parkı açılışına da katıldıklarını belirterek, “Gerçekten

belediyemiz öncülüğünde muhteşem bir park kazandı Altayçeşme Mahallesi.

İlçemize bu anlamlı parkı kazandıran Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.



ŞİİRLER OKUNDU, ŞARKILAR SÖYLENDİ



İki yazar isim; Vedat Akdamar ve Özlem Barlok’un yönetiminde

gerçekleştirilen anma etkinliğine Cemal Süreya’nın kardeşi Perihan Bakır, CHP

Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, Hatay

Restaurant kurucusu Cemal Süreya’nın yakın arkadaşı Mehmet Ali Işık,

sanatçılar; Aba Müslim Çelik, Osman Kartaler, Göktan Güçlü, Muzaffer

Özdemir, Nevzat Karakış, Tümer Avcı ile birlikte çok sayıda önemli isim

katıldı. Etkinlik kapsamında yönetmenliğini A. Ayben Altunç Yarbaşı’nın

yaptığı ve Cemal Süreya’nın kendi sesinden hikayesinin anlatıldığı “Süreya’nın

Cemali” isimli belgeselin de gösterimi yapıldı. Üç saat süren etkinlikte İlkim

Karaca, Can Yıldırım eşliğinde Cemal Süreya şiirlerinden oluşan besteler

seslendirirken Muzaffer Özdemir, Nevzat Karakış ve Tümer Avcı da

türküleriyle geceye renk kattılar.



“CEMAL SÜREYA GELEMEDİ, BİZ GELDİK”



Etkinlik boyunca sahnede şiirler okunur, şarkılar söylenirken, katılımcılar Cemal

Süreya ile ilgili anılarını da paylaştılar. Süreya’nın yakın arkadaşı Mehmet Ali

Işık, hayatını Cemal Süreya’ya adadığını çünkü kendisini Mehmet Ali Işık

yapanın Cemal Süreya olduğunu belirterek “Öğretmenimdi” dedi. Kaligrafi

sanatçısı Osman Kartaler de bir gün Cemal Süreya’nın yaşadığı eve davetiye

bıraktığını, birkaç gün sonra sergisine o zaman tanımadığı Perihan Bakır’ın

kızlarıyla geldiğini, sergiyi bir saat gezdikten sonra kendisine “Osman Bey,

Cemal Süreya’ya davetiye getirmişsiniz, o gelemedi biz geldik. Ben kardeşiyim”

dediğini anlattı. Papirüs Dergisi’nin ortaya çıkış hikayesinin anlatıldığı,

Üvercinka’nın kimliğinin tartışıldığı, Süreya’nın sadece bir aşk şairi olmadığının

altının çizildiği etkinlik, şiirlerle sona erdi.