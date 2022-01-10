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Cemal Süreya dostları Maltepe'de buluştu

Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cemal Süreya anma etkinliğinde usta şairin dizeleri seslendirildi, anılar anlatıldı, şarkılar söylendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 11:10
Cemal Süreya dostları Maltepe'de buluştu
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Usta şair Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 32. yılında Maltepe&#39;de anıldı.
Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde dördüncü kez gerçekleştirilen Cemal Süreya
anmasına şairin yakınları ve dostları ile birlikte çok sayıda sanatçı katıldı.
Maltepe Belediyesi, Maltepe Kent Konseyi, Artshop Yayıncılık ve Hatay
Restaurant’ın katkılarıyla düzenlenen anma programında şairin şiirleri okundu,
anılar paylaşıldı, belgesel gösterimi ve müzik dinletisi yapıldı. 
 
ÖNCE PARK AÇILIŞI, SONRA ANMA PROGRAMI
 
Maltepe&#39;de Cemal Süreya Anması öncesinde Altayçeşme Mahallesi&#39;nde Cemal
Süreya Parkı açılışı yapıldı. Şairin büstü ile birlikte dizelerinin yer aldığı bloklar
parkta yerini aldı. Açılışın ardından Cemal Süreya Anması, Maltepe Belediyesi
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi&#39;nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Maltepe Kent Konseyi Başkanı Eray Aydın, etkinlik
öncesinde Cemal Süreya Parkı açılışına da katıldıklarını belirterek, “Gerçekten
belediyemiz öncülüğünde muhteşem bir park kazandı Altayçeşme Mahallesi.
İlçemize bu anlamlı parkı kazandıran Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.
 
ŞİİRLER OKUNDU, ŞARKILAR SÖYLENDİ
 
İki yazar isim; Vedat Akdamar ve Özlem Barlok’un yönetiminde
gerçekleştirilen anma etkinliğine Cemal Süreya’nın kardeşi Perihan Bakır, CHP
Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, Hatay
Restaurant kurucusu Cemal Süreya’nın yakın arkadaşı Mehmet Ali Işık,
sanatçılar; Aba Müslim Çelik, Osman Kartaler, Göktan Güçlü, Muzaffer
Özdemir, Nevzat Karakış, Tümer Avcı ile birlikte çok sayıda önemli isim
katıldı. Etkinlik kapsamında yönetmenliğini A. Ayben Altunç Yarbaşı’nın
yaptığı ve Cemal Süreya’nın kendi sesinden hikayesinin anlatıldığı “Süreya’nın
Cemali” isimli belgeselin de gösterimi yapıldı. Üç saat süren etkinlikte İlkim
Karaca, Can Yıldırım eşliğinde Cemal Süreya şiirlerinden oluşan besteler
seslendirirken Muzaffer Özdemir, Nevzat Karakış ve Tümer Avcı da
türküleriyle geceye renk kattılar.
 
“CEMAL SÜREYA GELEMEDİ, BİZ GELDİK”
 
Etkinlik boyunca sahnede şiirler okunur, şarkılar söylenirken, katılımcılar Cemal
Süreya ile ilgili anılarını da paylaştılar. Süreya’nın yakın arkadaşı Mehmet Ali
Işık, hayatını Cemal Süreya’ya adadığını çünkü kendisini Mehmet Ali Işık

yapanın Cemal Süreya olduğunu belirterek “Öğretmenimdi” dedi. Kaligrafi
sanatçısı Osman Kartaler de bir gün Cemal Süreya’nın yaşadığı eve davetiye
bıraktığını, birkaç gün sonra sergisine o zaman tanımadığı Perihan Bakır’ın
kızlarıyla geldiğini, sergiyi bir saat gezdikten sonra kendisine “Osman Bey,
Cemal Süreya’ya davetiye getirmişsiniz, o gelemedi biz geldik. Ben kardeşiyim”
dediğini anlattı. Papirüs Dergisi’nin ortaya çıkış hikayesinin anlatıldığı,
Üvercinka’nın kimliğinin tartışıldığı, Süreya’nın sadece bir aşk şairi olmadığının
altının çizildiği etkinlik, şiirlerle sona erdi.

Son Güncelleme: 10.01.2022 11:41
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